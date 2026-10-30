Rivero: “Omag, non molliamo mai, ma è mancata un po’ di lucidità”

Cuore, carattere e una rimonta da applausi. Dalla battaglia con Bergamo, ormai alle spalle, la Omag riparte con la consapevolezza di essere una squadra che non si arrende mai. La sconfitta al tie-break, dopo essere risalita da due set di svantaggio e aver sprecato quattro match ball, lascia l’amaro in bocca, ma anche indicazioni positive in vista dei prossimi impegni. A incarnare lo spirito della rimonta è Jessica Rivero, 21 punti e tanta leadership: da lei riparte la voglia di guardare avanti con fiducia.