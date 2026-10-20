Rivero carica la Omag verso Novara: “Abbiamo voglia di fare altri punti”

Inserito il primo mattone della stagione grazie al netto 3-0 casalingo su Macerata, la Omag San Giovanni in Marignano si prepara a una delle trasferte più impegnative del campionato. Mercoledì 21 ottobre (ore 20.30), le romagnole saranno di scena al Pala Igor contro la Igor Gorgonzola Novara per la 4ª giornata di Serie A1.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento con animi differenti. La Igor Novara è affamata di riscatto dopo il ko in tre set subito a Milano e la sconfitta al tie-break contro Bergamo. Dal canto suo, la squadra di coach Massimo Bellano si presenta in Piemonte forte dell’entusiasmo ritrovato nell’ultimo turno, fondamentale per sbloccare la classifica e dare morale al gruppo. Così Jessica Rivero alla vigilia: “La partita di mercoledì ce la giocheremo. La squadra è in buon ritmo dopo la partita di Macerata. Novara è una buona squadra con delle giocatrici con molta esperienza in questa campionato ma noi siamo una squadra giovane con tanta voglia di fare bene e soprattutto di fare dei bei punti. Le squadre contro di noi devono giocare molto bene per vincere”.