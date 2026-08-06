Omag, vacanze finite: ricomincia l’avventura

Il countdown è terminato. Da questo pomeriggio, la Omag torna a sudare in palestra. L’appuntamento è per le 16.45 al Pala Marignano dove il nuovo roster per la stagione 2026-2027, incontrerà il presidente Stefano Manconi. Una breve introduzione e poi, dalle 17.30, il via vero e proprio.
A dirigere la squadra in queste prime settimane sarà Alessandro Zanchi, vice allenatore della Consolini, che sarà supportato da Alessandro Mamprin e Alessandro Mazzini. Massimo Bellano, infatti, con Alice Nardo, sarà impegnato con la Nazionale B in vista dei Giochi del Mediterraneo (oggi pomeriggio, alle 16, a Urbino, l’Italia affronterà la Grecia, ingresso libero). Non ci sarà neppure Magdalena Jehralova, impegnata con la nazionale ceca ai Campionati Europei.
«Finalmente torniamo in palestra - sono le prime parole di Zanchi, per la decima stagione sulla panchina di Omag - In questi giorni, con Mamprin e Mazzini, abbiamo fatto diverse call con Bellano per capire come organizzare gli allenamenti. In questa prima fase lavoreremo a stretto contatto con Simone Mencaccini che per il secondo anno sarà il nostro preparatore atletico, sarà suo compito forgiare i muscoli delle ragazze».