Omag, vacanze finite: ricomincia l’avventura

Il countdown è terminato. Da questo pomeriggio, la Omag torna a sudare in palestra. L’appuntamento è per le 16.45 al Pala Marignano dove il nuovo roster per la stagione 2026-2027, incontrerà il presidente Stefano Manconi. Una breve introduzione e poi, dalle 17.30, il via vero e proprio. A dirigere la squadra in queste prime settimane sarà Alessandro Zanchi, vice allenatore della Consolini, che sarà supportato da Alessandro Mamprin e Alessandro Mazzini. Massimo Bellano, infatti, con Alice Nardo, sarà impegnato con la Nazionale B in vista dei Giochi del Mediterraneo (oggi pomeriggio, alle 16, a Urbino, l’Italia affronterà la Grecia, ingresso libero). Non ci sarà neppure Magdalena Jehralova, impegnata con la nazionale ceca ai Campionati Europei. «Finalmente torniamo in palestra - sono le prime parole di Zanchi, per la decima stagione sulla panchina di Omag - In questi giorni, con Mamprin e Mazzini, abbiamo fatto diverse call con Bellano per capire come organizzare gli allenamenti. In questa prima fase lavoreremo a stretto contatto con Simone Mencaccini che per il secondo anno sarà il nostro preparatore atletico, sarà suo compito forgiare i muscoli delle ragazze».

Le convocate

Questa la rosa delle convocate. Palleggiatrici: Rachele Morello e Anita Bagnoli. Schiacciatrici: Martina Bracchi, Dominika Giuliani, Jessica Rivero. Centrali: Margherita Brandi, Dalia Wilson, Veronica Costantini. Opposti: Anna Adelusi e Pelin Eroktay. Liberi: Sara Panetoni e Rebecca Scialanca.

Campagna abbonamenti

Parte la squadra e parte anche la campagna abbonamenti. Domani e sabato, solo per i vecchi abbonati, a San Giovanni in Marignano, in via Rimini 2A e 2B, dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, sarà possibile rinnovare la propria tessera. A Cervia, invece, l’appuntamento è per domenica 9, in via XX Settembre, presso la Caffetteria Trucolo, dalle 9.30 alle 13. La fase di vendita libera, invece, si svolgerà da giovedì 20 agosto a mercoledì 30 settembre.

I costi