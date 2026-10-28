Omag, maratona da un punto contro Bergamo

OMAG-BERGAMO 2-3
OMAG: Bracchi 19, Sylves 3, Rivero 21, Adelusi 14, Wilson 3, Bagnoli, Jehlarova 14, Nardo 2, Brandi, Morello 3. Panetoni (L). N.e.: Scialanca e Eroktay. All.: Bellano.
CHORUSLIFE: Van Avermaet 9, Bassi 5, Stigrot 18, Kipp 20, Pietrini 17, Battistoni, Allaoui 4, Meli 14, Babatunde, Carletti. Gelin (L). N.e.: Agazzi, Rocco. All.: Cervellin.
ARBITRI: Papadopol e Salvati.
PARZIALI: 21-25, 22-25, 25-20-25-18, 20-22.
NOTE: durata set: 27’, 28’, 26’, 27’, 27’. Totale: 2h28’. Battute vincenti: Omag 8, ChorusLife 5. Battute sbagliate: Omag 15, ChorusLife 19. Muri: Omag 12, ChorusLife 14. Errori: Omag 27, ChorusLife 34.
Solo applausi per una Omag che lotta come un leone, va sotto 2-0, recupera con un cuore grande così, non concretizza quattro palle match e alla fine si deve arrendere a Bergamo costruita per stare nella parte altissima della classifica. Al Palasport di Cervia, davanti a 744 spettatori, finisce 3-2 per la ChorusLife. Una sconfitta che fa male per come è maturata, ma che racconta anche il valore della squadra di Massimo Bellano.