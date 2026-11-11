Omag, c’è Scandicci: pronostico chiuso?

C’è una partita da giocare e soprattutto, una lezione da imparare. Perché quando dall’altra parte della rete c’è Scandicci, una delle corazzate del campionato italiano, il pronostico sembra scritto ancora prima di cominciare. Ma per l’Omag la sfida di questa sera al Pala Cervia (si gioca alle 20.30, arbitrano Anthony Giglio e Dominga Lot) ha un valore che va ben oltre il risultato.

È un esame di maturità, un’occasione per misurarsi con l’eccellenza, capire dove si annidano i propri limiti e, soprattutto, imparare a gestire quei momenti in cui la partita cambia volto e servono lucidità, personalità e coraggio. Esperienze da mettere in cassaforte, perché il campionato delle marignanesi passa anche da qui: dalla capacità di trasformare le difficoltà di oggi in punti domani.

E domenica, contro Brescia, prima del successivo appuntamento con Cuneo, arriveranno due incroci decisamente più alla portata, nei quali sarà fondamentale presentarsi con un bagaglio di consapevolezze ancora più ricco.

Massimo Bellano, coach alla terza stagione sulla panchina della Consolini, parte proprio da qui. «Nessuno scende in campo già rassegnato, o almeno non è quello che dobbiamo fare noi. Sappiamo che il coefficiente di difficoltà della sfida che ci attende è altissimo, ma abbiamo l’obbligo e il dovere di crederci sempre. Perché una serata storta può capitare a chiunque e nel caso, dobbiamo farci trovare pronte. Detto questo, Scandicci la conosciamo tutti, ha giocatrici di primissimo livello, in grado di mettere in difficoltà chiunque, noi dobbiamo cercare di lottare su ogni palla, allenando la nostra resilienza, cercando di non perdere la testa nei momenti di difficoltà e imparando a gestire le criticità. Questo, poi, ci tornerà utile sicuramente nel prosieguo del campionato».

A complicare ancora di più le cose le condizioni fisiche di Anna Adelusi e Sara Panetoni. Entrambe con Busto Arsizio sono scese in campo dopo essersi sottoposte ad alcune infiltrazioni perché volevano essere d’aiuto alle compagne. Adelusi che questa sera sarà regolarmente al suo posto, sulla diagonale di Rachele Morello che come sempre avrà in mano il gioco della squadra. Al centro Magdalena Jehlarova e Dalia Wilson con Jessica Rivero e Martina Bracchi ad attaccare. Libero e capitano Sara Panetoni.