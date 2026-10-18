La Omag si sblocca e fa festa contro Macerata (3-0)

La Omag Consolini Volley conquista la prima vittoria stagionale, superando con un netto 3-0 la CBF Balducci HR Macerata al Palasport di Cervia. Un successo importante davanti al proprio pubblico, che consente alla formazione marignanese di muovere la classifica dopo la trasferta di Firenze. La squadra di Massimo Bellano approccia la gara con determinazione, prendendo progressivamente il controllo del primo set.

Dopo un avvio equilibrato, la Omag cambia passo, trova continuità nel proprio gioco e allunga con decisione, chiudendo sul 25-17 senza concedere alle avversarie la possibilità di rientrare. Nel secondo parziale il dominio biancazzurro è ancora più evidente. Le Zie partono forte, mettono subito pressione a Macerata e costruiscono un vantaggio sempre più ampio. La squadra ospite fatica a trovare le contromisure e la Omag, sicura e concreta, gestisce il set fino al 25-13, confermando la crescita mostrata in campo. Nel terzo parziale Macerata prova inizialmente a restare in partita, ma la reazione dura poco. Le padrone di casa riprendono rapidamente in mano il gioco, aumentano il divario e conducono con autorità fino al definitivo 25-14, completando una vittoria mai realmente in discussione. Una prova convincente, nella quale la Omag ha mostrato un gioco più fluido e incisivo rispetto alla gara di Firenze, mantenendo il controllo del match e concedendo poco alle avversarie. Il risultato restituisce fiducia al gruppo e offre una base solida da cui ripartire in vista dei prossimi impegni. A impreziosire la giornata, il riconoscimento di MVP assegnato a Rachele Morello, protagonista della regia biancoazzurra.