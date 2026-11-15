La Omag prova a cavalcare l’onda

Le grandi vittorie hanno un pregio e un rischio: possono spalancare nuove prospettive, ma anche far perdere di vista la strada che resta da percorrere. La Omag arriva alla sfida con la Banca Valsabbina (si gioca questo pomeriggio, al Pala George di Montichiari, alle 17, arbitrano Verrascina e Rossi) con l’entusiasmo ancora vivo per l’impresa di mercoledì contro Scandicci, un successo che ha confermato il valore della squadra e, soprattutto, potrebbe ridisegnarne gli orizzonti.

Perché adesso, per le marignanesi, si aprono scenari decisamente interessanti. Ma prima di guardare troppo lontano c’è da superare un ostacolo tutt’altro che semplice. La trasferta bresciana nasconde, infatti, più di un’insidia. È una di quelle partite nelle quali il rischio di abbassare inconsapevolmente la guardia può diventare il nemico più pericoloso. E Massimo Bellano lo sa bene. Il tecnico della Omag, forte della prestazione offerta contro una delle grandi del campionato, sceglie la strada della prudenza e prova a riportare l’attenzione sul campo, lontano da facili entusiasmi e tabelle di marcia. «Scandicci fa parte del passato - taglia corto il coach molisano - è stata una bellissima serata, ci ha regalato una vittoria insperata portandoci in dote due punti contro una squadra top, ma è già archiviata: adesso dobbiamo concentrarci sulla sfida con Brescia. Importante, ma non fondamentale. Nel senso che fa parte del calendario: che noi si vinca o si perda, martedì saremo ancora in palestra ad allenarci. Brescia è una neopromossa che si sta mettendo in mostra, ha una struttura di gioco interessante e gioca in casa sua. Noi dobbiamo consolidare tutto quello che di buono abbiamo messo in mostra mercoledì, soprattutto dal terzo set in avanti. Concentrazione, determinazione, serenità nel gestire le situazioni critiche e pazienza nella fase d’attacco».

A dar man forte alle giocatrici ci saranno oltre trenta tifosi. Ieri erano tre i pulmini riempiti da “I Nipoti ad Singian” più diverse auto che oggi raggiungeranno Montichiari. Per quanto riguarda il sestetto, in cabina di regia ci sarà Rachele Morello, sulla sua diagonale Anna Adelusi mentre le due attaccanti esterne saranno Jessica Rivero e Martina Bracchi. Al centro Magdalena Jehlarova e Dalia Wilson mentre il libero sarà capitan Sara Panetoni.

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