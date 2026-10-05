L’Omag gioca alla pari ma la Megabox gestisce meglio i finali (3-1)

Megabox 3
Omag 1
MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 14, Bolzonetti 20, Blasi, Giovannini 7, Candi 13, Frantti 1, Bridi 1, Kochurina 16, Varela Gomez, Davidovic, De Bortoli (L). N.e.: Bierra, Gray. All.: Pistola.
OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO:
Bracchi 21, Sylves 1, Rivero 7, Scialanca, Adelusi 21, Wilson 4, Bagnoli, Eroktay 1, Jehlarova 10, Nardo, Morello 2,
Panettoni (L). N.e.: Brandi. All.: Bellano.
ARBITRI: Carcione e Grossi.
PARZIALI: 22-25, 25-23, 25-23, 25-20.
NOTE: Durata set: 32’, 31’, 33’, 31’. Totale: 2h19’. Battute vincenti: Megabox 4, Omag 2. Battute sbagliate: Megabox 16, Omag 10. Muri: Megabox 12, Omag 11. Errori: Megabox 24, Omag 23.
Il risultato dice 3-1 Megabox, ma il campo racconta di una partita decisamente più equilibrata. L’Omag torna dalle Marche senza punti, ma con la consapevolezza di aver tenuto testa a Vallefoglia per oltre due ore di gioco, pagando soprattutto una minore incisività al servizio e qualche dettaglio nei momenti decisivi e, soprattutto due ex scatenate come Bolzonetti e Kochurina, rispettivamente 20 e 16 punti. Le ragazze di Bellano hanno conquistato il primo set sfruttando anche l’assenza di Gray in regia, poi hanno ceduto sia secondo che terzo a 23, prima di arrendersi nel quarto per 25-20. Una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che non deve oscurare una prestazione fatta di carattere, qualità e buone indicazioni in vista del campionato.