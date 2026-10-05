L’Omag gioca alla pari ma la Megabox gestisce meglio i finali (3-1)

Megabox 3 Omag 1 MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 14, Bolzonetti 20, Blasi, Giovannini 7, Candi 13, Frantti 1, Bridi 1, Kochurina 16, Varela Gomez, Davidovic, De Bortoli (L). N.e.: Bierra, Gray. All.: Pistola. OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO:

Bracchi 21, Sylves 1, Rivero 7, Scialanca, Adelusi 21, Wilson 4, Bagnoli, Eroktay 1, Jehlarova 10, Nardo, Morello 2,

Panettoni (L). N.e.: Brandi. All.: Bellano. ARBITRI: Carcione e Grossi. PARZIALI: 22-25, 25-23, 25-23, 25-20. NOTE: Durata set: 32’, 31’, 33’, 31’. Totale: 2h19’. Battute vincenti: Megabox 4, Omag 2. Battute sbagliate: Megabox 16, Omag 10. Muri: Megabox 12, Omag 11. Errori: Megabox 24, Omag 23. Il risultato dice 3-1 Megabox, ma il campo racconta di una partita decisamente più equilibrata. L’Omag torna dalle Marche senza punti, ma con la consapevolezza di aver tenuto testa a Vallefoglia per oltre due ore di gioco, pagando soprattutto una minore incisività al servizio e qualche dettaglio nei momenti decisivi e, soprattutto due ex scatenate come Bolzonetti e Kochurina, rispettivamente 20 e 16 punti. Le ragazze di Bellano hanno conquistato il primo set sfruttando anche l’assenza di Gray in regia, poi hanno ceduto sia secondo che terzo a 23, prima di arrendersi nel quarto per 25-20. Una sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che non deve oscurare una prestazione fatta di carattere, qualità e buone indicazioni in vista del campionato.

Parlano i numeri

A spiegare la differenza sono soprattutto i numeri. Vallefoglia ha chiuso con 97 punti contro i 91 dell’Omag, mettendo a segno 58 attacchi vincenti rispetto ai 54 delle romagnole. Anche l’efficienza offensiva ha premiato le padrone di casa, capaci di chiudere con il 25% contro il 23% della formazione di Bellano. Il divario più evidente è arrivato però dalla battuta: 6 ace per le marchigiane, solo 2 per l’Omag, che ha comunque saputo mantenere una buona solidità in ricezione, con il 78% di positività contro l’82% delle avversarie. E se l’attacco dopo ricezione positiva ha premiato leggermente l’Omag (efficienza del 24% contro il 22% delle marchigiane), è stata la maggiore concretezza complessiva a far pendere la bilancia in direzione Megabox.

Le ex la chiudono