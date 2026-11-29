Una Imoco in grande spolvero non lascia scampo a una Omag che può solo difendersi.

Nell’11° turno del campionato di Serie A1 di volley, l’Omag Mt San Marignano subisce una netta sconfitta per 3 set a 1 in casa delle venete dell’Imoco Conegliano.

Dopo un tentativo di recupero che ha visto la squadra romagnola vincere il secondo set portando il match sul prziale di 1-1, le venete hanno dilagato chiudendo 25-22 e 25 17 il terzo e quarto set.

Di seguito i risultati dei singoli parziali: 25-17/23-25/25-22/25-17