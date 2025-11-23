Consar, una vittoria che vale il primo posto (3-1)

CONSAR RAVENNA - RINASCITA LAGONEGRO 3 - 1
CONSAR RAVENNA: Russo 5, Zlatanov 25, Batolucci 10, Dimitrov 14, Valchinov 13, Canella 10, Goi (L). NE: Gottardo, Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Bertoncello, Gabellini, Asoli (L). All: Valentini
RINASCITA LAGONEGRO: Raffaelli 14, Tognoni 4, Cantagalli 17, Armenante 18, Arasomwan 2, Sperotto 4, Esposito, Pegoraro, Fortunato (L). NE: Andanovic, Mastracci, Sanchi, De Angelis (L). All: Kantor
PARZIALI: 23-13, 27-25, 25-27, 25-23
ARBITRI: Marco Pasin di Borgaro Torinese e Marco Pernpruner di Trento
SPETTATORI: 1374, incasso 6.192 euro.
La Consar Ravenna si aggiudica per 3-1 la sfida casalinga contro la Rinascita Lagonegro ed in virtù della sconfitta di Brescia a Catania si ritrova capolista.