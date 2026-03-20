Volley serie A2, La Consar ha fatto un’iniezione di fiducia in vista dei play-off

A due giornate dal termine della regular season di serie A2, mai prima d’ora c’era stato tanto equilibrio sia al vertice che a centro classifica, per l’assegnazione degli ultimi due posti disponibili per i play-off, con ben sei squadre in lizza per la settima ed ottava piazza. Con Pineto, Brescia, Prata e Ravenna già sicure dei primi quatto posti, saranno le ultime due gare a decretare i piazzamenti finali, con la Consar che avrà il ghiotto scontro diretto casalingo contro Pineto all’ultima giornata, in calendario il 29 marzo alle ore 18 al Pala De André. Mercoledì sera la formazione di Valentini si è sbarazzata con grande personalità della Tinet Prata, a lungo in vetta alla classifica ma incappata in quattro risultati negativi consecutivi, coincidenti con i problemi fisici del suo opposto Kristian Gamba. Ravenna, guidata dalla lucida regia dell’Mvp Russo, dopo due set dominati ha saputo rispondere al ritorno dei friulani che hanno avuto in Ernastowicz (20 punti) la maggiore bocca da fuoco, ma le prove maiuscole di Samuil Valchinov (16 punti e 52% in attacco) e dell’opposto Hristiyan Dimitrov (17 punti, 4 ace e 50% in attacco) hanno sopperito alla prova discontinua di Zlatanov in attacco, che però ha sorretto quasi da solo la ricezione romagnola, ricevendo con un buon 45% più di metà dei palloni serviti dagli ospiti (31 su 56).

«Quella con Prata è stata una grande vittoria - esordisce l’opposto della Consar Dimitrov -che ci ha fatto capire che possiamo vincere contro chiunque se giochiamo la nostra miglior pallavolo. Siamo stati bravi a mantenere l’aggressività per tutto il match in una partita così importante per la griglia dei play-off».

La Consar vista al De André contro Prata ha evidenziato una crescita ed una continuità che fanno ben sperare in vista della post-season.

«Tutte le squadre di prima fascia stanno preparandosi per la fase finale - prosegue lo schiacciatore bulgaro - noi abbiamo avuto qualche problema di assestamento alcuni mesi fa, ora è Prata ad avere lo stesso momento negativo, ma sono certo che lo supererà. L’importante è che la nostra squadra stia attraversando questo buon periodo proprio in vista dei play-off, stiamo giocando molto bene insieme e ci divertiamo».

Il finale di partita è stato un turbinio di emozioni, con Prata che ha giocato quattro set-ball e con la Consar che ha chiuso 35-33 al settimo match-ball con un ace proprio di Dimitrov.

«E’ stato un finale davvero emozionante giocato punto a punto. Sono andato al servizio ed ho pensato o tutto o niente, ed è arrivato l’ace che ha chiuso il match».

Ora la testa della Consar è tutta all’affascinante “derby” di Fano di domenica prossima, quando la squadra di Valentini affronterà il suo passato. Sulla panchina dei marchigiani siede infatti il ravennate Marco Bonitta per sei stagioni guida dei romagnoli e per vari anni anche Diesse, mentre in campo giocheranno gli ex Coscione, Ricci e Mengozzi alla ricerca della salvezza matematica e di un possibile piazzamento nei play-off. Ci sarà anche l’opposto polacco Kapica.