Volley Coppa Italia A2, la Consar Ravenna sconfitta al tie-break da Macerata nell’andata degli ottavi di finale

CONSAR RAVENNA-BANCA MACERATA FISIOMED 2-3 (20-25, 21-25, 25-21, 22-25, 8-15)

CONSAR RAVENNA: Vukasinovic 2, Canella 7, Russo, Zlatanov 18, Grottoli 9, Guzzo 22, Selleri 1, Tallone, Goi (L) N.e.: Pascucci (L). Allenatore: Valentini

BANCA MACERATA FISIOMED: Ottaviani 8, Bergher 4, Klapwijk 23, Valchinov 18, Fall 14, Marsili 1, Pozzebon, Ichino 3, Ferri 3, Sanfilippo 4, Gabbanelli (L). N.e.: Dimitrov, Palombarini (L). Allenatore: Castellano

ARBITRI: Clemente di Parma e Marigliano di Torino.

NOTE: Spettatori paganti 296 per un incasso di euro 1.582. Durata set: 27’, 29’, 26’, 29, 17’ (tot. 2h 08’).



Nonostante i 40 punti della coppia Guzzo-Zlatanov, la Consar Ravenna perde l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia A2 al tie-break. Macerata si porta a casa i primi due parziali, viene raggiunta da una Consar tornata sulla retta via ma il tie-break non ha storia con i marchigiani che si impongono 8-15 e sabato prossimo avranno in casa propria l’opportunità di chiudere la serie.