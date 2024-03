Volley A2, una bella Consar sbanca di slancio Reggio Emilia

REGGIO EMILIA 0

CONSAR RAVENNA 3

REGGIO EMILIA: Mariano 11, Sperotto 1, Bonola 5, Volpe 5, Marks 3, Suraci 7, Pochini (libero 1), Torchia (libero 2), Preti 4, Maiocchi, Gasparini 9. N.e. Sesto, Caciagli, Catellani. All.: Fanuli.

CONSAR RAVENNA: Mengozzi 10, Bovolenta 14, Bartolucci 8, Orioli 7, Russo 2, Benavidez 13, Goi (libero). N.e. Chella, Arsaomwan, Mancini, Feri, Grottoli, Menichini, Falardeau. All.. Bonitta.

ARBITRI: Armandola e Marotta.

PARZIALI: 21-25, 22-25, 18-25.

NOTE. Durata set: 28’, 29’, 29’. Totale 1h 25’. Battute vincenti: Reggio Emilia 2, Consar Ravenna 5. Battute sbagliate: Reggio Emilia 15, Consar Ravenna 10. Muri: Reggio Emilia 5, Consar Ravenna 6. Errori: Reggio Emilia 6, ConsarRavenna 6.

Dopo quattro sconfitte consecutive, la Consar torna al successo vincendo 3-0 sul campo della pericolante Reggio Emilia e riprende la corsa verso il quarto posto. Partita lineare, con Russo in regia al posto di Mancini, per la formazione ravennate che ha saputo tenere a bada i rivali quando hanno tenuto alto il ritmo in avvio e poi ha saputo colpire al momento giusto, ritrovando il feeling con il successo dopo i quattro tie break persi di fila. Bene i due centrali soprattutto in attacco, chiuso per entrambi al 100% e ottima la prova anche di Benavidez che ha chiuso con il 53% di positività in attacco ed è stato efficace anche in ricezione.

Reggio ritrova Marks come opposto ma il tedesco schierato titolare riesce ad incidere poco o nulla. La squadra di casa prende da subito un piccolo vantaggio mettendo in difficoltà la Consar che ha il merito di non mollare la presa e restare in scia. La squadra di casa perde progressivamente le certezze e inizia a commettere qualche errore e Ravenna è pronto ad approfittarne, a pareggiare il conto a quota 19 e a portarsi in vantaggio. Nel finale del set i ravennati dilagano e si portano avanti con il punteggio di 25-21, mettendo da subito pressione ai rivali.

Ancora equilibrio in avvio di secondo parziale con le due squadre che giocano punto a punto. Reggio Emilia si gioca il tutto per tutto e riesce a guadagnare un piccolo vantaggio (16-14) nella parte centrale ma Bovolenta e compagni sono chirurgici in atacco e molto attenti in difesa e ribaltano la situazione portandosi avanti 21-19. Nel finale ancora una volta la Consar è più solida e si impone con il punteggio di 25-22.

Il più per la squadra ravennate è fatto perché Reggio Emilia cambia qualcosa in avvio di terzo set, puntando su Preti e Gasparini per Marks e Suraci ma l’ago della bilancia pende ancora più verso Ravenna che va sull’8-4 e tgiene a distanza di sicurezza i rivali fino al 16-12. Gli emiliani provano in qualche modo a rientrare ma la squadra ravennate è perfetta in fase cambio palla, si mantiene avanti e nel finale ancora una votla allarga la forbice del vantaggio fino al 25-18 conclusivo che regala tre punti preziosi alla formazione di Bonitta.