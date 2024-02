Volley A2, solo un punto per la Consar ad Aversa

Aversa-Consar Ravenna 3-2 (26-24, 20-25, 19-25, 25-21, 15-8)

AVERSA: Pinelli, Argenta 14, Canuto 19, Lyutskanov 19, Presta 6, Marra 8, Rossini (libero)Biasotto 8, Spagnuolo, Chiapello, Schioppa, Agrusti 1. N.e. Gatto, Spignese. All.: Tomasello.

RAVENNA: Mengozzi 8, Bovolenta 26, Bartolucci 11, Mancini 6, orioli 23, Benavidez 8, Goi (libero)Arasomwan, Russo, Feri, Falardeau. N.e. Chiella, Grottoli, Menichini. All.: Bonitta.

ARBITRI: De Simeis, Chiriatti.

NOTE. Durata set: 28’, 30’, 28’, 28’, 20’. Totale 2h 24’. Battute vincenti: Aversa 7, Ravenna 3. Battute sbagliate: Aversa 11, Ravenna 17. Muri: Aversa 8, Ravenna 17. Errori: Aversa 10, Ravenna 13.

Secondo tie break e seconda sconfitta consecutiva per la Consar Ravenna che subisce la rimonta in casa dell’Aversa e cede 3-2 al termine di un match combattuto e lunghissimo. Non basta la buonissima partita a muro, i 26 punti di Bovolenta,