Volley A2, le battute della Consar piegano Ortona (1-3)

ORTONA-CONSAR RAVENNA 1-3

ORTONA: Fabi 7, Bertoli 13, Marshall 22, Cantagalli 8, Tognoni 1, Ferrato 1, Benedicenti (libero), Del Vecchio 2, Falcone 2, Lanci 1. N.e. Broccatelli, Patriarca, Donatelli, Di Giulio. All: Lanci.

CONSAR: Mancini 5, Mengozzi 12, Panciocco 4, Bovolenta 24, Bartolucci 9, Orioli 14, Goi (libero), Russo, Feri, Falardeau 7. N.e. Chiella, Grottoli, Menichini. All.: Bonitta.

ARBITRI: Gasparro e Autuori.

PARZIALI: 18-25, 25-23, 23-25, 14-25.

NOTE Durata set: 25’, 29’, 29’, 24’. Totale 2h 48’. Battute vincenti: Ortona 1, Ravenna 9. Battute sbagliate: Ortona 10, Ravenna 16. Muri: Ortona 8, Ravenna 12. Errori: Ortona 13, Ravenna 7.

Pronto riscatto della Consar Ravenna che torna al successo dopo il flop di domenica scorsa con Brescia, espugnando il campo di Ortona con il punteggio di 3-1 e non senza qualche patema, inevitabile visto che i padroni di casa erano a caccia del primo successo in campionato. Alessandro Bovolenta ha messo il sigillo sulla vittoria che ha fatto ripartire i romagnoli con una prestazione superlativa in battuta e in attacco ma tutta la squadra ravennate ha giocato un buon match seppure con qualche black out di troppo.

In avvio Bonitta conferma la formazione titolare, mentre Ortona deve fare a meno in extremis del centrale Patriarca che si procura un brutto infortunio durante il riscaldamento e viene sostituito con Tognoni. Gli abruzzesi scendono in campo decisi e si portano avanti 6-3 e 12-9 nel primo parziale ma la Consar ha il merito di non mollare. La squadra di Bonitta si riporta sotto con Orioli e Bovolenta e, dal 16 pari inizia lo show dei ravennati che aumentano il vantaggio e piazzano un break micidiale di 9-2 per il 25-18 conclusivo.

Nel secondo set si gioca punto a punto. Marshall prende per mano i suoi e Ortona tiene il ritmo dei ravennati che giocano bene in fase cambio palla ma non riescono a scavare il solco decisivo. Ci prova la Consar a scattare avanti sul 20-18 ma stavolta è Ortona a piazzare il break decisivo di 5-1 che lancia gli abruzzesi sul 23-21 ed è ancora il 44enne cubano l’uomo decisivo che regala ad Ortona il 25-23. Ravenna non si scompone e riparte di slancio nel terzo parziale. La Consar alza il ritmo al servizio e per Ortona è notte fonda. I ravennati scattano sul 12-6 e mantengono il vantaggio fino al 17-11, poi inizia la rimonta dei padroni di casa che ritrovano i giusti meccanismi, rosicchiano punto su punto e si portano a -2 sul 22-20. Marshall riporta Ortona addirittura a -1 sul 23-22 ma il nuovo entrato Falardeau (buono il suo ingresso al posto di Panciocco) regala il set ball a Ravenna che chiude il set con il punteggio di 25-23 grazie a Bovolenta. L’opposto giallorosso va al servizio in avvio di quarto set e inizia lo show: tra ace e errori provocati, Bovolenta esce dalla zona dei nove metri sul 10-1 con Cantagalli che riesce a porre fine all’emorragia di punti per Ortona. Il set è segnato, la Consar mantiene le distanze e vince 25-14 senza più sussulti, portando a casa 3 punti preziosi.