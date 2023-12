Volley A2, la Consar Ravenna vuole chiudere l’anno facendo cinquina

Si chiude il 2023 della Consar e si apre il girone di ritorno sul campo del Porto Viro, squadra veneta che all’andata inflisse ai romagnoli una sconfitta pesante. Sono passati 45 giorni da quel recupero ma sembra trascorsa una vita perché da allora la squadra di Bonitta ha risalito la classifica, issandosi al 4° posto ad un solo punto dalla seconda piazza.

Ravenna per la cinquina

Alla voglia di allungare la striscia positiva, giunta a 4 successi, si aggiunge quindi il desiderio di cancellare il ko dell’andata: «Porto Viro ci ha battuto in maniera netta all’andata - ricorda il tecnico ravennate Marco Bonitta – e questo è uno dei motivi che devono animare la squadra, darle un pizzico di motivazione in più, e far sì che l’aspetto agonistico sia ancora più accentuato. Quella è stata una delle due brutte partite del girone d’andata e di fronte a una sconfitta di quel genere bisogna reagire e cercare di fare qualcosa di diverso».

Le insidie non mancano

Dall’altra parte della rete c’è una squadra di buon livello che ha 7 punti in meno dei romagnoli ma che a Santo Stefano ha interrotto in casa della vice capolista Prata la serie negativa che durava da tre turni: «La Delta Group – spiega Bonitta - è una squadra capace di fare prestazioni importanti e di giocare al livello delle prime: l’hanno fecero a Ravenna e si sono ripetuti martedì in Friuli, dove nessuno aveva vinto. È chiaro che anche loro lasciano qualcosa per strada ogni tanto e quindi dovremo essere bravi ad approfittare di queste situazioni, sapendo che comunque Porto Viro è un campo difficile. Mi aspetto una partita impegnativa».

Sul secondo posto a un punto, Bonitta dice: «Non possiamo negare che guardiamo la classifica anche se siamo ancora in una fase in cui si può salire al 2° posto o scendere al 5°, visto che Siena è a -1 da noi. Più che la classifica, guardiamo le prestazioni e tornando al match contro Pineto, di quel 3-0 sono molto contento soprattutto per come abbiamo assorbito, nel secondo set, il momento difficile avuto all’inizio, mettendo a segno un filotto di punti e credendoci sempre. Questo è l’atteggiamento che i ragazzi devono sempre tenere da qui alla fine».

Riecco Mengozzi

Oggi Bonitta ritrova il centrale Stefano Mengozzi, che ha smaltito il problema alla caviglia. Dovrebbe partire titolare al centro in diagonale con Bartolucci. Mancini è l’alzatore, Bovolenta l’opposto, Benavidez e Orioli le bande con Goi libero. Porto Viro risponde con tanti ex: Garnica in regia, l’opposto Barotto, i centrali Sperandio e Zamagni, le bande Tiozzo e Sette e il libero Morgese. Si gioca alle 20.30, arbitri Luca Grassia di Roma e Michele Marotta di Prato.