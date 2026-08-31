Volley A2, la Consar Ravenna è tornata al lavoro

Con il raduno di questa mattina, è ufficialmente iniziata l’annata sportiva 2026/27 della Consar Ravenna. Al Pala Costa il coach Antonio Valentini ha abbracciato vecchi e nuovi giocatori: unici assenti Antonino Russo, in permesso per un problema familiare, e Simone Fabbri, impegnato in questi giorni con la nazionale italiana di beach volley, diretta da Paolo Nicolai, che dal 3 al 6 settembre a Battipaglia disputerà i campionati europei Under 20. Fabbri è uno dei sei atleti azzurri convocati. In mattinata si è svolta anche una prima serie di test con il preparatore atletico Simone Ade. Nel pomeriggio poi si passerà al primo lavoro di seduta pesi. La prima settimana sarà scandita da un programma che alternerà preparazione fisica, sedute pesi e lavoro atletico e tecnico.

“Prosegue il percorso definito ormai tre anni fa con Antonio Valentini – ha spiegato il presidente Matteo Rossi – ovvero quello di far crescere tanti giovani, anche provenienti dal nostro settore giovanile, all’interno di un organico nel quale si è innalzato il tasso di esperienza e conoscenza della categoria. E questo ci rende particolarmente orgogliosi, come l’incremento numerico delle squadre del nostro vivaio”. Al via saranno 11 compagini maschili e altrettante femminili per oltre 400 tesserati.

“Avevo tantissima voglia di ricominciare dopo la lunga pausa estiva – ha ammesso il coach Antonio Valentini – e sono molto contento di riprendere il lavoro in palestra. Abbiamo un gruppo in parte rinnovato, e un sestetto che ha mantenuto la sua fisionomia ed elevato il suo tasso complessivo di esperienza”. Un elemento da non trascurare visto il livello della prossima A2 che si preannuncia ancora più alto. “A mio avviso ci sono 5-6 squadre competitive per le prime piazze e ci metto anche la mia. Sono convinto che saremo tra le protagoniste anche in questa annata. Sono contento del mercato che abbiamo condotto: siamo riusciti a portare a Ravenna giocatori che volevamo fortemente, molti dei quali esperti, abituati a questa categoria. Vista la lunga sosta dovremo fare un lavoro di ricondizionamento per farci trovare pronti, al termine delle sette settimane di lavoro, per l’esordio in campionato, nel quale ci attende subito una delle favorite, il Grottazzolina”.

Nel percorso di avvicinamento al campionato, la Consar disputerà quattro amichevoli, in date ancora da definire: due contro Porto Viro e due contro Fano.