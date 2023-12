Volley A2, la Consar martedì 26 attende Pineto per abbattere uno scomodo tabù

C’è un tabù da sfatare martedì 26 dicembre alle 18 al PalaDeAndrè: la Consar Ravenna contro Pineto tenterà, oltre che di difendere il quarto posto nell’ultima partita del girone di andata, di sfatare una tradizione negativa che, nelle giornate disputate subito dopo Natale (dal ritorno dei ravennati in A2 nel 2009-2010 quella di quest’anno è l’11a volta, nove nel “boxing day” e due il 27 dicembre), vede la Consar sempre ko dal 2017, con ben sei sconfitte consecutive. E dire che il rapporto dei ravennati con il “Boxing day” era iniziato bene con tre successi nelle prime quattro, indimenticabile il successo al PalaPanini del 26 dicembre 2016 con Modena.

Una tradizione positiva c’è: mai Ravenna in A2 ha perso quando ha affrontato le sfide del 26 dicembre tra le mura amiche e oggi questa proverà ad allungarla contro un Pineto che invece le cinque sconfitte consecutive le ha subite prima della sfida del PalaDeAndrè. «Una squadra molto arrabbiata - mette in guardia i suoi Bonitta - con una grande voglia di rivincita. Ha iniziato molto bene il campionato ma poi ha avuto qualche problema. Pineto è capace di raggiungere picchi elevati, come dimostra il tie-break a cui ha costretto Grottazzolina e ha meno punti di quelli che merita».

La Consar, invece, è a caccia del quarto successo a fila che rafforzerebbe una classifica già di per sé ottima: magari dando un’occhiata anche a chi sta davanti (Cuneo a -1, Prata a -3). «Sapevamo che c’erano 4-5 squadre che avevano delle ambizioni legittime e noi ci mettevamo subito dietro tra il 6º e l’8º posto. Siamo quarti, ben in linea, se non oltre il nostro obiettivo per cui è ovvio che se mi fosse stato detto a inizio stagione che a questo punto del campionato saremmo stati quarti avrei firmato. Questo però è passato, nel senso che quello che è stato non ce lo toglie nessuno ma non ci deve distrarre dalla partita che andiamo ad affrontare».

All’appello mancherà ancora Stefano Mengozzi, per il resto Bonitta avrà a disposizione l’organico al gran completo. «I ragazzi si stanno allenando con leggerezza e con grande determinazione. Naturalmente con le vittorie l’autostima cresce e crescono la serenità e anche il piacere di provare delle cose diverse, come in questi giorni ho visto fare sia in attacco che a muro. I ragazzi stanno bene ma mai abbassare la guardia».

In regia c’è Mancini, l’opposto è Bovolenta, i centrali sono Bartolucci e Arasomwan, le bande Orioli e Benavidez che ha ormai conquistato il posto di titolare e affronta la sua ex squadra, Goi il libero. Pineto risponde con Paris in cabina di regia, Frac opposto, i centrali Nikacevic e Jeroncic, le bande Di Silvestre e Loglisci e il libero Sorgente. Dirigono l’incontro Marco Pasin di Borgaro Torinese e Rachela Pristerà di Robassomero, diretta streaming su volleyballworld.tv.