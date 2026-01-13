Volley A2, La Consar ha ritrovato il sapore del successo e ora rivede la vetta

Dopo tre stop consecutivi, finalmente la Consar Ravenna torna alla vittoria e lo fa nel modo più convincente superando in trasferta, con un secco 3-0, la formazione polesana del Porto Viro. In un colpo solo Ravenna ritrova la vittoria e riavvicina la vetta in virtù del risultato di Prata di Pordenone che è stata sconfitta per 3-1 a Lagonegro e raggiunta in cima alla classifica da Pineto, con la Consar un solo punto dietro alla coppia di testa. Tra i romagnoli a Porto Viro si è vista una grande prova dei due bulgari, con l’opposto Dimitrov, premiato MVP, autore di 18 punti, di cui 4 a muro e con una positività in attacco del 65%. Molto bene anche Valchinov con 12 punti all’attivo ed una percentuale in attacco del 56%. I romagnoli hanno ritrovato in un solo colpo sia il servizio, con ben 7 ace di cui 4 del solo Russo, sia il muro con 10 punti in questo fondamentale e soprattutto hanno ritrovato la fiducia nei loro mezzi, in vista del trittico di partite che li aspetta tra campionato e Coppa Italia. Il prossimo impegno di campionato sarà infatti domenica prossima al Pala De André alle ore 18 contro Macerata, a cui seguiranno a stretto giro il quarto di finale di Coppa Italia il 21 gennaio alle 20.30 sempre in casa contro Lagonegro, infine la domenica successiva, 25 gennaio, la trasferta di Taranto: «Dopo tre sconfitte di fila - esordisce il regista della Consar Antonino Russo - siamo entrati in campo con il freno a mano tirato. Nonostante ci fossimo detti di cominciare subito aggressivi, nel primo set abbiamo avuto difficoltà al servizio ma, nonostante gli errori, siamo riusciti a giocare punto a punto ed a vincere il set, poi la squadra ha trovato via via consapevolezza e i due parziali successivi sono stati più semplici».

I quatto punti consecutivi al servizio di Russo all’inizio del secondo set sono stati il segno della ripresa della Consar.

«Sto combattendo con il servizio da un mesetto - continua Russo, terzo miglior battitore del campionato - ogni tanto funziona bene, altre meno, ma con la battuta cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra. Avevo bisogno di questi punti per riprendere fiducia nel mio servizio».

Dopo le tre sconfitte la Consar ha dimostrato di essere nuovamente tra le protagoniste: «Credo che solo la sconfitta di Prata sia stata pesante, nelle altre due contro Fano e soprattutto a Pineto siamo stati sempre in partita, anche se resta il rammarico di non aver giocato con la nostra qualità nel quarto set a Pineto».

Ora la Consar sta preparando in palestra il match di ritorno contro Macerata, formazione che all’andata riuscì a battere i romagnoli per 3-2.

«Macerata è una grande squadra - conclude Russo - con due bulgari molto forti, per cui dovremo stare molto attenti e per vincere ci servirà tutto il calore del nostro pubblico».