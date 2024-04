Volley A2, la Consar è riuscita a incrinare tutte le certezze di Grottazzolina

La Consar si gusta la vittoria più bella, quel 3-0 contro Grottazzolina in garadue di semifinale play-off che consentirà a Goi e compagni di giocarsi la bella domani sera nelle Marche. Chi vincerà giocherà la finale per la promozione in Superlega con la vincente dell’altra bella Siena-Porto Viro.

In queste prime due partite di play-off Ravenna ha scardinato alcune certezze della super protagonista del campionato, quella Yuasa Battery che mai aveva perso 0-3. La Consar ha saputo metterla sotto pressione nei primi tre set in garauno, per poi domarla al Pala De André riuscendo a contenere i loro attaccanti migliori.

Le statistiche di garadue parlano da sole: Ravenna ha attaccato con il 54% contro il 49% di Grottazzolina, 55% in ricezione rispetto al 48% dei marchigiani e ben otto ace contro i soli due degli avversari.

Il protagonista assoluto dei due match è stato Alessandro Bovolenta, autore di 22 punti di cui 2 ace e un muro e capace di attaccare con una positività del 58% in garauno e riuscendosi a superare in gara due con 25 punti in soli tre set, 5 ace e uno straripante 69% in attacco. «Ora guai ad abbassare la guardia - dice l’opposto della Consar - perché sappiamo come è fatto il loro palasport e l’entusiasmo dei loro tifosi che ci aspettano. Saranno arrabbiati come lo eravamo noi giovedì, quindi dovremo essere bravi a mantenere lucidità, per poter centrare questo obiettivo a cui teniamo molto».

La grande prova di forza della Consar di domenica sarebbe sufficiente per superare Grotazzolina in casa? «Non credo, a Grottazzolina dovremo essere più incisivi in battuta e più attenti in ricezione, perché nel loro palasport sono in grado di battere in maniera molto potente. Dovremo inoltre essere più attenti nella correlazione muro-difesa. Il loro palasport è piccolo e il pubblico è fastidioso, senti molto rumore e questo è un fattore importante per loro. Si può vincere, ma per farlo dovremo essere bravi a giocare senza paure. Dopo la regular-season che hanno disputato, la pressione è su di loro, noi siamo sempre più consapevoli di avere un traguardo importante davanti e faremo di tutto per raggiungerlo».

In casa Bovolenta sugli scudi anche la sorella Arianna, classe 2008, che dopo aver vinto lo scorso anno con la maglia azzurra l’Europeo Under 17 e con il Volleyrò lo scudetto Under 16, nel week-end a Cavalese ha ottenuto la qualificazione ai campionati Europei con la nazionale Under 18 femminile.

Tornando alla Consar, per garatre sono attesi anche molti tifosi ravennati. Chi resterà a casa, potrà seguire la gara in diretta su volleyballworld e in differita venerdì alle 21 sul canale 78 di TeleRomagna.