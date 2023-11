Volley A2, la Consar cerca il riscatto nella tana di Siena

Due giorni dopo la brutta prestazione contro la Delta Group Porto Viro, la Consar Ravenna è già chiamata a scendere in campo. Goi e compagni sono attesi dall’anticipo della settima giornata del campionato di A2 Credem Banca, ospiti della Emma Villas Siena. Si gioca domani alle 19 (diretta gratuita su Volleyball World Tv e in differita martedì 18 alle 15 sul canale 78 di TR Sport TeleRomagna, arbitraggio affidato a Merli di Terni e Grossi di Roma) al Palasport Parenti di Santa Croce sull’Arno, dove la Consar si è imposta 3-0 l’1 novembre scorso contro i Lupi e dove la compagine senese sta disputando questa parte iniziale di stagione in attesa che venga completato l’iter per l’agibilità del PalaEstra dopo i lavori di manutenzione. Un anticipo dovuto al fatto che domenica su quello stesso campo giocherà anche la squadra di casa, la Kemas Lamipel contro Cantù.

“Ci siamo presi giovedì il giusto tempo per riflettere e guardare cosa è successo. Ora è importante voltare pagina subito – spiega coach Marco Bonitta - il più velocemente possibile. E’ stato evidente che mercoledì tutta la squadra non ha funzionato, siamo stati anche questa volta di fronte a una difficoltà dalla quale non siamo riusciti a venire fuori. Dall’altra parte della rete abbiamo trovato una squadra che ha giocato bene, e che ha fatto le cose che doveva fare. Evidentemente in questo momento non siamo in grado di reagire come dovremmo se non partiamo bene e se le fasi della partita non vanno bene”.

Dopo il ko con Brescia, la Consar ha saputo reagire andando a vincere con sicurezza e il giusto atteggiamento a Ortona domenica scorsa nella prima delle tre gare in sette giorni. L’auspicio di tutto l’ambiente è che anche in questa occasione si possa assistere a una prestazione di livello, anche se nessuno in casa ravennate nasconde l’elevato tasso di difficoltà del match. L’Emma Villas Siena è retrocessa dalla SuperLega e ambisce a rientrarvi subito. E l’organico messo a disposizione di coach Gianluca Graziosi, un’annata a Ravenna nel 2018/19, è tra i più attrezzati e qualitativi del campionato. Fin qui i toscani hanno messo insieme 5 vittorie e una sconfitta al tie-break, in casa contro Prata: sono quindi sempre andati a punto. Con 14 punti, Siena è seconda in classifica dietro alla capolista Grottazzolina, a cui Ravenna farà visita il 3 dicembre.

“Il calendario ci mette di fronte a Siena e siamo consci che andiamo a incontrare una squadra veramente molto forte – ammette Bonitta – e che va considerata tra le favorite per la promozione. Siena è una squadra solida, aggressiva, determinata e compatta. Purtroppo abbiamo pochissimo tempo per il recupero delle energie e per preparare questa sfida però vogliamo fare la nostra partita, giocare al meglio delle nostre possibilità: questo deve esserci dentro la nostra testa domani”.