Volley A2, il vice coach Di Lascio dice addio alla Consar

Si interrompe dopo tre stagioni soddisfacenti il rapporto tra il Porto Robur Costa 2030 e il vice allenatore Saverio Di Lascio. Il 36enne coach lucano, al momento impegnato con la nazionale Under 22 maschile che dal 29 giugno al 4 luglio ad Albufeira in Portogallo disputerà i Campionati Europei, lascia Ravenna in quanto lo attende un’importante esperienza all’estero: «È maturato tutto all’improvviso e sono quelle opportunità che vanno colte al volo - spiega Di Lascio - per maturare, crescere e acquisire ancora più conoscenza. E ringrazio il presidente e il coach Valentini per avermi dato il via libera ma ringrazio davvero tutte le componenti della società, gli staff e tutti i giocatori con cui ho avuto il piacere di lavorare in questo triennio. Quella di Ravenna è stata una tappa importante del mio percorso da allenatore: mi sono trovato benissimo, ho visto tanti ragazzi crescere e approdare in palcoscenici importanti e nel mio piccolo spero di avere dato il mio contributo per questi loro traguardi. Sicuramente ho messo tutto l’impegno e tutte le energie che avevo. Ravenna è una piazza che merita il meglio e auguro di cuore che possa ottenerlo».

È il coach e ds della Consar Antonio Valentini a salutare Di Lascio per conto della società ravennate: «Saverio merita questa grande opportunità. È un tecnico bravo, preparato, un ragazzo serio, a Ravenna ha dato tantissimo in termini di lavoro, di preparazione e di gestione. Gli auguro intanto una bella estate con la nazionale e poi le migliori fortune nella sua nuova esperienza: un salto in avanti nella sua carriera e un riconoscimento del livello tecnico molto alto che ha saputo raggiungere». Nei prossimi giorni, il club ravennate comunicherà il nome del nuovo vice allenatore, che andrà a completare uno staff tecnico che resta confermato in tutte le altre figure e ruoli.