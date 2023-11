Volley A2, Consar, trasferta delicata a Ortona per scatto in avanti e pronto riscatto

C’è tanta voglia di riscatto in casa Consar Ravenna dopo la brutta prova casalinga di domenica scorsa contro Brescia che ha un po’ raffreddato gli animi e spento gli entusiasmi. I giallorossi hanno bisogno di ritrovare vigore e la sfida di oggi non deve ingannare: dall’altra parte della rete c’è una Sieco Service, abituale frequentatrice di questo campionato, nel quale è tornata quest’anno dopo una sola stagione in A3. La formazione abruzzese, guidata da 12 anni di fila da Nunzio Lanci, ortonese doc, ha fin qui ottenuto solo due punti, frutto di due tie-break persi in trasferta a Porto Viro e Aversa e attende questa sfida per cercare di sbloccarsi ed ottenere la prima vittoria stagionale che la possa rilanciare nella corsa alla salvezza, obiettivo dichiarato degli abruzzesi.

La Consar ha bisogno, invece, di un successo per catalogare come serata storta la sconfitta di domenica scorsa contro Brescia. «In settimana i ragazzi hanno sfogato la loro rabbia e ho notato in loro tanta voglia di riscatto – spiega il coach Marco Bonitta - C’è la consapevolezza di dover fare ancora dei passi importanti, soprattutto nei momenti della partita in cui bisogna assumersi delle responsabilità e tirare fuori il meglio di quello che viene fatto in settimana, e questa partita sicuramente ci sarà da lezione. Dal punto di vista tecnico l’attacco sicuramente è stato quello che ha spostato le sorti del match perché Brescia ha toccato il 20% in più rispetto a noi. Negli altri fondamentali più o meno ci siamo equivalsi ma quando hai un 20% di differenza in attacco in meno è chiaro che si perde. Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti per cui direi che andiamo ad affrontare la trasferta di Ortona nel migliore dei modi e nelle migliori condizioni».

Una partita, quella di Ortona, in cui entrambe le squadre daranno il massimo per tentare di conquistare un successo prezioso per il prosieguo del campionato. «I risultati non parlano a favore di Ortona ma questa è una squadra che soprattutto in casa gioca molto bene – prosegue Bonitta – ed è piuttosto pericolosa. Avrà altissime motivazioni perché vorrà assolutamente vincere la prima partita per cambiare un po’ il trend del suo campionato. Dovremo quindi mettere in campo grande attenzione perché sarà una partita insidiosissima».

Ravenna dovrebbe partire con il consueto starting seven: Mancini in regia, Bovolenta opposto, i centrali Bartolucci e Mengozzi, le bande Orioli e Panciocco con Goi libero. Ortona risponderà con Ferrato in cabina di regia, l’opposto è Cantagalli, in banda Leo Marschall e Bertoli, i centrali sono Fabi e Patriarca, mentre il libero è Benedicenti. Gli arbitri sono Mariano Gasparro di Agropoli ed Enrico Autuori di Salerno. Diretta streaming su volleyballworld.tv, squadre in campo alle 18.