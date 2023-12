Volley A2, Consar oltre la sconfitta. Arasomwan: “La strada è quella giusta”

La Consar Ravenna, reduce dalla immeritata sconfitta per 3-1 di Grottazzolina contro la capolista imbattuta, ha già la testa al prossimo incontro contro la Tinet Prata di Pordenone, attualmente seconda forza del campionato. Lunedì Goi e compagni hanno presenziato al Darsenale alla tradizionale serata degli auguri, insieme allo staff, alle squadre del settore giovanile ed ai tifosi, tra i quali purtroppo mancava la storica Manuela, scomparsa prematuramente all’età di 64 anni ed alle cui esequie, che si terranno stamattina alle ore 9.30 alla camera mortuaria, parteciperà tutta la squadra. Il rammarico per la sconfitta di domenica, con ben tre set persi ai vantaggi, è tutto nelle parole di Arasomwan, riutilizzato nel ruolo di centrale causa l’assenza di Bartolucci, reduce da un lieve infortunio alla caviglia: «Siamo sempre stati punto a punto – esordisce Arasomwan – peccato perché abbiamo commesso alcune disattenzioni nei finali di set, ma loro hanno spinto molto in battuta e sono riusciti in questo modo a rallentare il nostro gioco».

Il vice-opposto si è ritrovato molto bene nel ruolo da centrale, mettendo a segno 10 punti con l’80% in attacco: «Ho saputo all’ultimo momento che avrei giocato al centro – prosegue Martins – sono a disposizione della squadra ed in campo ho cercato di dare una mano ai miei compagni».

Domani alle 20.30 al Pala De André (arbitri Jacobacci e Bassan) la Consar sarà già in campo contro Prata di Pordenone: «Noi siamo carichi e pronti, dopo la bella prova di Grottazzolina, quella con Prata sarà una partita da vincere».