Volley A2, Consar, occasione sprecata. Bonitta: “Abbiamo subito troppo in ricezione” - Gallery

Molta delusione al termine del match tra Consar Ravenna ed Emma Villas Siena (2-3). La sconfitta brucia, soprattutto per quel quinto set dove i toscani sono riusciti a recuperare da 3-8 e ad imporsi 15.12. «Abbiamo sbagliato molto nel tie-break – ammette il tecnico ravennate Marco Bonitta – abbiamo attaccato in banda, commesso alcune ingenuità e subito troppo in ricezione. Ci siamo disuniti, ma sono soddisfatto che la squadra abbia saputo lottare fino alla fine. E’ stata una gara difficile contro un grande avversario che ha giocato meglio di noi ed ha meritato la vittoria».

“Queste gare sono antipasti dei play-off – prosegue il tecnico ravennate – l’adrenalina sale ed i palloni iniziano a diventare più pesanti. Gare come questa consentono una crescita alla squadra». La Consar ha comunque guadagnato un punto e, complice la sconfitta di Cuneo a Castellana Grotte, si trova ora in terza posizione proprio a pari merito con i piemontesi. «Un punto guadagnato ci consente di restare agganciati alle posizioni di alta classifica con sei partite ancora da giocare e con Grottazzolina e Prata ancora da affrontare. Sarà un bel finale di regular season». La prossima domenica la Consar Ravenna sarà impegnata nella lunga trasferta di Aversa.