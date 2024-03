Volley A2: Consar, la prima è andata ora sotto con le altre due

La Consar si sta preparando in palestra per il rush finale del campionato di A2 e per i play-off promozione. Il 3-0 di Reggio Emilia ha rasserenato un ambiente che dopo quattro ko consecutivi al tie-break, aveva perso un po’ di quelle certezze che l’avevano accompagnato per tutto il campionato, come conferma il capitano Riccardo Goi. «E’ bello tornare a vincere 3-0 - esordisce Riki - avevamo perso quattro tie-break contro tre squadre di alta classifica e uno in un campo difficile come Aversa, tutte sconfitte simili che avevano lasciato l’amaro in bocca e c’era un po’ di frustrazione dopo questi risultati».

A Reggio Emilia però è andato tutto secondo previsione, con una netta vittoria per 3-0, grazie a una prova maiuscola nella quale si è particolarmente messo in luce l’attacco, con una efficacia del 57% di squadra e in cui spiccano il 100% di Mengozzi e il 53% di Benavidez, sempre più in crescita.

«Reggio Emilia lotta per salvarsi e nella nostra squadra c’era un po’ di nervosismo iniziale dovuto al momento e al fatto che molti si ricordavano come andò la gara dello scorso anno (avanti 2-1 Ravenna perse 3-2, ndr), ma fortunatamente abbiamo rotto il ghiaccio e tutto è andato liscio».

Ora il calendario propone alla Consar due sfide sulla carta alla portata, ma che presenteranno insidie dovute al fatto che le avversarie sono alla ricerca di punti salvezza. Sia Castellana che Pineto infatti sono ancora in lotta per evitare uno degli ultimi due posti che decreterebbero la retrocessione, ma se gli abruzzesi all’ultima giornata potrebbero essere già salvi matematicamente, i pugliesi arriveranno a Ravenna con il coltello tra i denti in quanto hanno un disperato bisogno di punti. «Altre due squadre che si giocano la permanenza in categoria e che lottano per un obiettivo - prosegue il capitano della Consar - queste due gare dovranno servire per aumentare il nostro spirito di squadra ed eliminare quelle insicurezze che ancora ci portiamo dietro. Non ci sono più le scusanti della giovane età, perché se siamo nelle prime posizioni con una squadra giovane, significa che questi giovani hanno delle qualità».

Se la Consar dovesse riuscire a ottenere vittorie da tre punti in entrambe le partite, consoliderebbe quel quarto posto che le permetterebbe di affrontare il primo turno dei play-off con maggior serenità potendo contare sull’eventuale spareggio in casa, ma Goi pensa a una partita per volta. «Queste due gare ci dovranno servire per trovare il giusto ritmo play off, quando si giocherà ogni due giorni. Come ci ricorda sempre il nostro coach, dobbiamo concentrarci su di noi e sul nostro gioco, senza guardare la classifica».

L’ultima gara casalinga di regular season della Consar sarà domenica alle 16 contro Castellana Grotte, poi il campionato si chiuderà la domenica successiva sul campo di Pineto. I play-off inizieranno invece mercoledì 27 marzo.