Volley A2, Consar inarrestabile: a Castellana arriva il terzo successo di fila (1-3)

Castellana Grotte-Consar Ravenna 1-3

BCC TECBUS CASTELLANA GROTTE: Fanizza 1, Bermudez 8, Balestra 8, Ceban 15, Pol 15, Cianciotta 5, Battista (lib.), Compagnoni, Rampazzo, Guadagnini, Iervolino 3. Ne: Ciccolella, Menchetti (lib.). All.: Cruciani.

CONSAR RAVENNA: Mancini 3, Bovolenta 26, Bartolucci 11, Arasomwan 12, Benavidez 12, Orioli 13, Goi (lib.), Russo, Feri. Ne: Chiella, Rossetti (lib.), Grottoli, Menichini, Falardeau. All.: Bonitta.

ARBITRI: De Simeis di Lecce e Chiriatti di Parabita.

PARZIALI: 16-25, 25-22, 15-25, 20-25.

NOTE: Durata set: 25’, 29’, 24’, 26’, tot. 104’. Castellana (2 bv, 13 bs., 7 muri, 7 errori, 40% attacco,48% ricezione, 20% perf.), Ravenna (3 bv, 13 bs, 14 muri, 8 errori, 54% attacco, 44% ricezione, 14% perf.).

Continua il bel momento della Consar Ravenna. La formazione di Bonitta passa al PalaGrotte di Castellana e conquista la terza vittoria consecutiva (prima volta in questa stagione), la quinta nelle ultime sei gare e consolida il quarto posto, mantenendosi nella scia di Cuneo che ha battuto Prata. In Puglia, Goi e compagni hanno disputato una gara autorevole, anche per l’approccio e la condotta, concedendo poco ai padroni di casa, nei quali i più brillanti sono i due ex Ravenna, Pol e Ceban, autori entrambi di 15 punti (per il centrale anche un ragguardevole 82% con 9 su 11 in attacco). Bovolenta ribadisce il suo stato di grazia firmando 26 punti, dopo i 31 di domenica scorsa, e Bartolucci incide al suo rientro con 6 muri sui 14 complessivi della squadra. Martedì 26 al Pala de Andrè arriva l’Abba Pineto per il match che chiude il girone d’andata.