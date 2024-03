Volley A2: Consar, è ora di cambiare la rotta: la volata comincia a Reggio Emilia

La Consar vuole tornare a fare la voce grossa. Dopo quattro sconfitte consecutive, tutte al tie break, i ravennati provano ad alzare l’asticella già da stasera quando saranno di scena sul campo del Reggio Emilia che occupa la penultima posizione ma che è in piena corsa per evitare la retrocessione e dunque attende con ansia questa partita casalinga per cercare di muovere la classifica.

La trasferta odierna in terra reggiana precede la sfida del 17 marzo in casa contro Castellana Grotte e la trasferta finale del 24 a Pineto e il tecnico giallorosso Marco Bonitta, abituato a guardare una sfida per volta, in questo caso fa un’eccezione e fa una richiesta ben precisa ai suoi.

«Dobbiamo vincere queste tre partite, da tre punti, una dietro l’altra. Soffermarci a pensare al consolidamento del quarto posto è quanto di più sbagliato possiamo fare. Siamo padroni del nostro destino. Dobbiamo concentrarci su un match alla volta e non metterci a fare calcoli».

Il quarto posto, già da un po’ è l’obiettivo che si è fissato la squadra ravennate, una volta capito che sarebbe riuscita a centrare l’accesso ai play-off. Dall’altra parte della rete, invece, c’è la squadra emiliana che aveva iniziato discretamente la stagione ma nel girone di ritorno ha ottenuto due sole vittorie ed è letteralmente sprofondata al penultimo posto della graduatoria.

«Hanno accusato diversi problemi fisici, soprattutto l’opposto Marks, un giocatore importante che se sta bene fisicamente, è uno dei primi tre della A2 e l’aveva dimostrato nelle prime partite, mettendo a segno punti a raffica. In questo finale di campionato Reggio Emilia ha un obiettivo importante da raggiungere e ha tre partite a disposizione per lasciarsi dietro due avversarie quindi avrà motivazioni alte. Ma pure noi abbiamo un obiettivo da raggiungere e una motivazione altrettanto elevata. Quindi mi aspetto una partita molto difficile, anche dal punto di vista emotivo. In settimana ci siamo ritrovati a pensare di doverci rialzare immediatamente. Non che siamo caduti rovinosamente a Pordenone però quel tipo di sconfitta, per come è maturata, deve necessariamente portare a una reazione importante. E questa me l’aspetto dai ragazzi».

Bonitta punterà sui titolari e dunque oggi manderà in campo Mancini in regia, l’opposto Bovolenta, i centrali Mengozzi e Bartolucci e in banda Orioli con Benavidez, oltre al libero Goi. Per Reggio Emilia, che arriva da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro Cuneo, il regista sarà Sperotto, con Gasparini nel ruolo di opposto. I centrali sono Volpe e Bonola, le bande sono Maiocchi e Mariano, con liberi Torchia e Pochini.

Si gioca alle 20.30 al Palasport Bigi di Reggio Emilia, gli arbitri sono Armandola di Voghera e Marotta di Prato, partita visibile in streaming su volleyballworld.tv.