Volley A2, Bonitta: “Consar, il primo 3-0 casalingo è un bel segnale” - Gallery

Al ternine del 3-0 su Pineto. Marco Bonitta è soddisfatto del risultato: «E’ stata una partita molto difficile ed equilibrata - esordisce il tecnico - siamo stati abbastanza cinici, ci siamo un po’ complicati la vita nei primi due parziali, ma nei finali dei set siamo stati attenti ed era proprio quello che avevo chiesto ai ragazzi».

Quella con Pineto è stata la prima vittoria casalinga per 3-0. «E’ un bel segnale, finora avevamo vinto 3-0 solo in trasferta, a Santa Croce ed a Siena».

Anche la panchina è stata fondamentale per la vittoria, con l’ingresso di Falardeau che ha mostrato tutto il suo valore «E’ andato molto bene - conferma Bonitta - per essere competitivi occorrono tre schiacciatori intercambiabili e, contro Pineto, Falardeau dalla panchina ci ha dato una grande mano».

Il vice capitano Stefano Mengozzi era in panchina come libero per poter stare vicino ai suoi compagni, ma ormai l’infortunio è alle spalle: «Mengo è ormai a posto anche se non è stato ancora testato in un sei contro sei: proverà nei prossimi giorni e credo possa essere a disposizione per la trasferta di Porto Viro che chiuderà l’anno. Per il suo impiego vedremo lo stato di forma».

La gara con Pineto ha chiuso il girone di andata, che Bonitta commenta così: «Abbiamo avuto le nostre problematiche all’inizio, specie contro Porto Viro, la gara che ha lasciato più amarezze, poi il lavoro in palestra ha dato i suoi frutti e sono soddisfatto del percorso fatto dalla squadra».