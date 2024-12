Valentini si gode la Consar in vetta: “Il servizio è stato fondamentale” - Gallery

La vittoria sulla Conad Reggio Emilia e la concomitante sconfitta di Brescia con Acicastello rivoluziona la classifica di A2: l’anno 2024 si chiude con un terzetto in vetta a quota 33, ma con la Consar davanti a tutti per il maggior numero di vittorie, 12 contro le 11 delle avversarie. Antonio Valentini è sorridente: «Dal punto di vista tecnico il servizio è stato il fondamentale più importante. Abbiamo preso il pallino del gioco sin dall’inizio anche se abbiamo commesso qualche sbavatura nel terzo ma credo sia normale quando si vincono i set nettamente, come era successo nel secondo, che la squadra abbia un piccolo calo. Siamo stati però bravi a mantenere il ritmo e riaprirlo. Siamo contenti del percorso che abbiamo fatto nel girone di andata e di queste due prime partite del girone di ritorno ora dobbiamo concentrarci sulle altre gare del girone di ritorno, che sarà fondamentale per lo sviluppo e la crescita di questo gruppo in vista dei play-off».

Ai giocatori sono stati concessi due giorni e mezzo di riposo: ritorno in palestra nel pomeriggio del 1° gennaio in vista del match del 6 a Siena