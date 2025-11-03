Valentini promuove la Consar: “Soddisfatto dei progressi”

Un coach Valentini molto contento si presenta in sala stampa al termine del match vinto 3-0 dalla Consar contro Taranto: «Sono soddisfatto del risultato netto e soprattutto dell’evoluzione di alcune situazioni del nostro gioco su cui stiamo lavorando tanto in palestra. Nel secondo parziale, quando Taranto ci ha messo in difficoltà con la battuta, siamo stati bravi ad uscirne fuori con il cambiopalla». La squadra risponde in campo al lavoro svolto in settimana in palestra, come conferma il coach: «I ragazzi in settimana mi danno sempre delle risposte molto positive e questo è importante perché se riusciamo ad applicare in campo quello che prepariamo in palestra significa che la squadra cresce. Nonostante Taranto questa sera non abbia potuto schierare l’opposto di ruolo, resta una squadra molto forte, con giocatori importati, quindi la vittoria netta ci da soddisfazione».

Valentini ha ritrovato dall’altra parte della rete Oleg Antonov, un giocatore con cui ha incrociato spesso la sua vita professionale «Oleg è un grande professionista e ho avuto modo di allenarlo sia nel club a Vibo che in nazionale, è un giocatore molto importante per il nostro volley».

Per la Consar il prossimo impegno sarà domenica sul difficile campo di Aversa, capolista insieme a Pineto dopo le prime tre giornate.