Valentini: “Consar, il secondo set è stato il peggiore della stagione”

Al temine del match il tecnico della Consar, Antonio Valentini dichiara: «Dobbiamo analizzare questa partita e l’approccio che abbiamo avuto – esordisce a fine match – Brescia è una squadra che ha una grande qualità al servizio e si è visto. Il secondo set è stato il peggiore mai fatto fino ad oggi, ma sono soddisfatto della reazione dei ragazzi nel terzo parziale. Nel quarto set siamo partiti a rilento ma piano piano, senza mollare e difendendo qualcosa in più, siamo riusciti a riaprirlo, ma ci resta l’amaro in bocca per come è finita la partita, ma sapevamo che Brescia era una formazione allestita per la Superlega e stasera (ieri ndr) lo ha dimostrato. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso ed aggiungere sempre più qualità».

C’è stato l’esordio di Zlatanov titolare: «Mi interessava avere Zlatanov titolare per una partita così importante – prosegue Valentini – il motivo lo so io. Cerco di fare adattamenti in campo di volta in volta. Da martedì si torna in palestra per crescere e fare in modo che la squadra sia pronta per la parte finale del campionato».

Finalmente un grande pubblico: «Sul recupero del quarto set ho finalmente sentito il calore del Pala De André trascinarci ed è questo l’obiettivo che abbiamo».