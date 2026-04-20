Valentini: “Consar, così fa male, ma da parte mia c’è grande orgoglio”

Un Valentini molto deluso raggiunge la sala stampa. «E’ una sconfitta che ci fa molto male - esordisce il coach - fa male ai ragazzi, fa male a tutti, dispiace non essere riusciti a passare il turno e c’è tanta amarezza per questo. Il fatto che sia finita 13-15 al quinto set dimostra che i ragazzi hanno dato tutto. E’ chiaro che in questi momenti prevalga la delusione, ma da parte mia c’è grande orgoglio per questo gruppo di ragazzi che hanno lavorato sodo tutta la stagione e hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia e di essere giocatori di grande spessore. E’ stato un gruppo fantastico che non è riuscito a chiudere la serie, siamo entrati in campo molto concentrati, poi sono venute fuori le qualità e l’esperienza di Aversa. Complimenti a Motzo che dopo mesi di assenza ha dimostrato da campione di esserci nei momenti importanti».

Valentini è stato confermato dal presidente Rossi al doppio ruolo di allenatore-direttore sportivo. Quanto di questa Consar resterà la prossima stagione? «Alcuni giocatori resteranno altri andranno via. Alcune operazioni sono state già fatte, ma saranno ufficializzate a tempo debito».

Aversa in semifinale se la vedrà con Pineto che ha vinto al tie-break su Porto Viro.

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