Valentini applaude la capolista Consar: “Nessun cambio? Una mia scelta”

La Consar chiude la sesta giornata da capolista con 15 punti. Il match con Lagonegro, giocato sotto lo sguardo del bomber del Ravenna Stefano Okaka, però non è stato una passeggiata per i ravennati, come conferma il tecnico Valentini. «A parte il primo set, nel quale abbiamo avuto un approccio molto buono, nei parziali successivi non siamo stati continui e Lagonegro è cresciuta a muro e in difesa e ci ha dato tanto filo da torcere. Sapevamo che la loro era una squadra esperta che non mollava mai. Bisogna continuare a lavorare in attacco e contrattacco e stasera (ieri, ndr) sono venuti fuori alcuni limiti che abbiamo vista la giovane età».

Nonostante in alcuni frangenti la squadra si sia trovata in difficoltà, Valentini non ha operato sostituzioni. Scelta voluta? «Ho grande fiducia dei ragazzi che siedono in panchina ma ho scelto, forse anche sbagliando in alcuni momenti, di mantenere in campo il sestetto titolare perché volevo vedere come si sarebbe comportato sotto stress».

Il primato? «Mi aspettavo di avere un gruppo molto talentuoso, ma molto giovane. Non guardiamo la classifica, ma abbiamo un obiettivo in questo girone di andata, che è quello di entrare nelle prime otto visto il cambio di formula della Coppa Italia, ma visto il livello del campionato sarà molto difficile e per questo dovremo cercare di andare a punti con tutte le squadre»