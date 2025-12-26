Santo Stefano con la Consar che prova a rimettersi in moto

Santo Stefano al palasport, anche quest’anno, nonostante il grosso del campionato sarà in campo domenica, ma per evitare concomitanze al PalaDeAndrè la Consar torna a giocare già venerdì pomeriggio per ospitare il Fano che arriva in Romagna con diversi ex in rosa e con tanta voglia di portare a casa qualche prezioso punto in chiave salvezza.

Ravenna, invece, vuole tornare a vincere per dimenticare in fretta la seconda sconfitta della stagione, la più netta, subita sul campo del Prata che è costata ai giallorossi il primo posto in una classifica ora guidata proprio dai friulani. Partita dunque non facile per la squadra romagnola che dovrà dimenticare in fretta la brutta prova in terra friulana.

«Dobbiamo continuare a lavorare. Lo sapevamo già, anche prima di Prata - spiega il coach Antonio Valentini - quindi a maggior ragione dopo questa partita. Abbiamo margini di crescita che dobbiamo ancora cercare e sfruttare per salire a un livello più alto. Riprendiamo in palestra con serenità. Poi è normale che la sconfitta, soprattutto per quel secondo set davvero brutto, che ci ha destabilizzato, nel quale non siamo riusciti a trovare soluzioni, ci dispiace e ci amareggia ma non cancella quanto di buono fatto fin qui».

I marchigiani arrivano da due ko consecutivi per 3-0, maturati tra le mura amiche contro Sorrento e sul campo di Macerata e occupano una posizione di classifica delicata: appena due punti sopra la zona retrocessione e a quattro lunghezze dall’area play-off. Al centro spiccano Mengozzi e Ricci, entrambi cresciuti a Ravenna prima di costruirsi carriere di alto livello, mentre tra gli ex c’è anche Manuel Coscione, che a Ravenna ha trascorso una parentesi breve ma significativa.

«Non so se è un vantaggio o uno svantaggio giocare pochi giorni dopo una sconfitta - conclude il coach della Consar - ma il calendario è questo. La gara contro Fano sarà un altro passo avanti su un percorso fatto di lavoro giorno dopo giorno. Sarà un match insidioso contro una squadra che ha una classifica non veritiera e un organico di valore. Dovremo essere concentrati e attenti e avere il giusto atteggiamento e soprattutto la giusta voglia di ripartire».

Ravenna giocherà con il solito starting seven: Russo in regia, Dimitrov opposto, i centrali Canella e Bartoluzzi, le bande Zlatanov e Valchinov e capitan Goi opposto. Fano risponderà con Coscione in regia, Tonkonoh opposto, i centrali Ricci e Mengozzi, le bande Merlo e Fornal e Iannelli libero.

Si gioca venerdì alle 18, arbitrano Lambertini e Sessolo, partita in diretta sulla piattaforma streaming Dazn.

