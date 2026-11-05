Russo scuote la Consar: “Non è l’inizio campionato che volevamo”

Consar Ravenna
Antonino Russo ha raggiunto le 100 presenze in maglia Consar (Fiorentini)
Antonino Russo ha raggiunto le 100 presenze in maglia Consar (Fiorentini)

La Consar Ravenna ha fatto da spettatrice all’ultimo turno di campionato di A2 giocato nel week-end, visto che aveva anticipato il suo match contro Lagonegro al mercoledì precedente, uscendo sconfitta per 1-3 dal Pala De André. I risultati del fine settimana hanno confermato l’equilibrio del campionato di quest’anno e, dopo tre sole giornate, nessuna squadra è ferma a zero punti e solo due formazioni sono a punteggio pieno, Lagonegro e Grottazzolina, cioè due delle tre avversarie affrontate finora dai romagnoli.

Anche se le due sconfitte sono avvenute proprio contro le due prime della classe, il bottino di 3 soli punti in tre gare è un po’ magro per i ravennati, che nelle ultime due stagioni erano partiti molto meglio. Lo scorso anno con 6 punti nelle prime tre giornate e nel 2024-2025 con tre vittorie da 3 punti a inizio campionato. La partenza di quest’anno ricorda di più quella della stagione 2023-2024, che culminò con la semifinale promozione persa al tie-break contro Grottazzolina, che poi fu promossa in Superlega.

Tre punti in tre partite vanno però un po’ stretti ai romagnoli, come conferma il regista Antonino Russo: «Di certo non è l’inizio di campionato che ci aspettavamo - esordisce il palleggiatore, che contro Lagonegro ha giocato la sua centesima partita con la maglia della Consar – sapevamo che il livello del campionato sarebbe stato più alto di quello dello scorso anno, ma noi sappiamo qual è il nostro potenziale e sicuramente in questo momento non stiamo viaggiando a pieni giri, quindi tutti dobbiamo fare qualcosa di più per perfezionare i meccanismi di gioco per ritrovare i risultati e portare più punti possibili a casa».

Se l’intesa con l’opposto Dimitrov è ormai acquisita, con il bulgaro che è risultato il top-scorer della 3a giornata di A2 con 27 punti, quella con gli schiacciatori Cominetti e Pierotti e con i centrali Erati e Berger, tutti nuovi arrivi, è ancora in fase di affinamento: «Con Dimitrov l’intesa è buona, con lui mi trovo molto bene sia dentro che fuori dal campo – prosegue Russo – i nuovi schiacciatori e i nuovi centrali hanno caratteristiche molto diverse rispetto a quelli dello scorso campionato, per cui stiamo lavorando molto per trovare l’intesa giusta e già questa settimana le cose sono andate molto meglio in palestra. Non ho dubbi che questa squadra uscirà presto da questo periodo e ritroverà la vittoria».

Russo spiega cosa si siano detti nello spogliatoio dopo la sconfitta con Lagonegro: «Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti quello che non è funzionato e dove dobbiamo spingere di più per migliorare il nostro gioco. La squadra ha risposto bene ed in settimana abbiamo lavorato sodo per mettere a punto l’intesa migliore in vista della prossima partita».

Domenica ci sarà la trasferta in casa della neopromossa Reggio Emilia: «Sarà una gara molto difficile – conclude Russo – ma vogliamo ritrovare il bel gioco ed ottenere tre punti per riprendere il cammino nel nostro campionato».

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