Riccardo Goi, “mister trecento”: «A Ravenna c’è tutta la mia carriera»

L’ultima giornata della regular season di A2 ha stabilito gli abbinamenti dei quarti di finale dei play-off. Grazie alla vittoria sulla Consar, l’Abba Pineto ha mantenuto la vetta della classifica, dimostrando di essere la formazione più in forma del momento, avendo vinto poche settimane fa anche la Coppa Italia di categoria.

Gli abruzzesi se la vedranno contro la sorpresa Porto Viro che dopo essere stata a lungo in lotta per non retrocedere, a novembre è stata affidata al tecnico ravennate Matteo Bologna che ha saputo condurla a un inaspettato ottavo posto.

Seconda si è classificata Brescia, che affronterà Macerata nei quarti d finale, ma che prima disputerà la Supercoppa di categoria, il giorno di Pasqua a Pineto contro la capolista.

Prata di Pordenone, nonostante la sconfitta rimediata a Sorrento mantiene la terza posizione e dovrà affrontare un temibile Lagonegro in un quarto di finale che potrebbe riservare sorprese.

La Consar, chiudendo al quarto posto, si troverà sulla sua strada la Virtus Aversa, squadra infarcita di ex giocatori giallorossi come Garnica e Tallone ed allenata dal’ex Graziosi, subentrato in corsa a Tomasello.

La squadra campana ha avuto problemi durante la stagione con il suo forte opposto Motzo, che se sarà disponibile per i play-off, potrebbe diventare un elemento molto fastidioso per Goi e compagni.

Ravenna ha voglia di volley di altro livello e lo dimostra la grande affluenza di pubblico, oltre 1.800 presenze per il big-match di domenica scorsa contro Pineto. I tifosi hanno tributato una vera ovazione al capitano Riccardo Goi premiato dal presidente Matteo Rossi per la sua trecentesima partita con la maglia di Ravenna.

«Non avevo contato le mie partite con Ravenna - sorride il capitano della Consar che ha giocato il suo primo campionato in Romagna nella stagione 2013/2014 - l’ho scoperto leggendo i giornali. Mi fa davvero molto piacere, a questa città ho legato praticamente tutta la mia carriera agonistica e anche la vita privata; per me è un posto speciale e sono contento e orgoglioso di aver raggiunto un traguardo così importante».

Ora per la Consar ci sono altri traguardi da raggiungere, primo fra tutti centrare la semifinale dei play-off superando l’ostacolo Aversa. «La regular season è finita e occorre tirare una riga - prosegue Goi - chi c’era anche l’anno scorso sa bene che i play-off sono un’altra cosa, ora si apre un nuovo capitolo nel quale vogliamo fare molto bene e per farlo sarà determinante garauno. Contro Pineto abbiamo visto un Pala De André caldo e pieno di ragazzi e sono sicuro che la città risponderà presente alla prima gara dei play-off, penso che la squadra se lo meriti, così come la società quindi aspettiamo tutti il 12 aprile perché ci servirà l’aiuto del nostro fantastico pubblico. Sarà un quarto di finale impegnativo per tutti, perché abbiamo visto quanto sia stata equilibrata la regular season e garauno sarà determinante per il passaggio del turno».