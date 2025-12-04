Questa Consar è di un altro pianeta: Brescia dà battaglia ma va al tappeto

CONSAR RAVENNA-BRESCIA 3-1
CONSAR RAVENNA: Russo 2, Zlatanov 16, Bartolucci 5, Dimitrov 23, Valchinov 17, Canella 9, Gottardo 1, Giacomini, Ciccolella, Goi (L). NE: Iurlaro, Bertoncello, Gabellini, Asoli (L). All.: Valentini
GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Cech 13, Berger 9, Mancini 5, Cavuto 16, Cargioli 4, Tondo 15, Solazzi, Cominetti, Bettinzoli, Ghilardi, Rossini (L) NE: All.: Zambonardi
PARZIALI: 26-24, 25-14, 20-25, 26-24
ARBITRI: Paolo Scotti di Verbania ed Andrea Clemente di Parma
NOTE: Durata set: 34’, 24’, 29’, 34’ (tot. 2h 01’). Consar: Battute vincenti 6, battute sbagliate 14, muri 10, errori 11, attacco 53% ricezione 49% Gruppo Consoli Sferc: Battute vincenti 5, battute sbagliate 16, muri 9, errori 9, attacco 45%, ricezione 45%.
Una concreta Consar Ravenna si impone 3-1 contro una Brescia mai doma e mantiene la testa della classifica in solitaria.