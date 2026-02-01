Quattro giorni per scoprire obiettivi e ambizioni della Consar

Una settimana per capire cosa fare “da grande”. La Consar Ravenna affronta due sfide da brividi tra oggi e mercoledì e non arriva a questo bis di partite da capogiro, oggi in campionato contro Aversa con cui condivide il terzo posto e mercoledì la semifinale di Coppa Italia a Pineto, con le migliori sensazioni possibili.

Le cinque sconfitte subite nelle ultime sei gare di campionato disputate hanno in qualche modo minato la fiducia dei ravennati che negli ultimi turni hanno mostrato qualche sprazzo del gioco spumeggiante che aveva caratterizzato la prima parte di campionato, ma senza la dovuta continuità.

Ecco allora i lampi del successo di Porto Viro o dei primi due set di Taranto ma non supportati da un prosieguo adeguato.

Una Consar che dunque deve ritrovare la solidità che l’ha portata fino al terzo posto in classifica a partire dalla sfida odierna contro Aversa una delle squadre meglio attrezzate del campionato che proprio domenica scorsa si è portata a pari della formazione giallorossa al terzo posto.

«Aversa è una squadra esperta, forte, attrezzata per lottare fino alla fine per salire in SuperLega, sta disputando un ottimo campionato - spiega il tecnico ravennate Antonio Valentini -. Se pensiamo che anche quest’anno siamo tra le prime tre e in mezzo a formazioni candidate a salire di categoria abbiamo il riscontro concreto del lavoro che i ragazzi stanno facendo in palestra, dell’impegno che ci mettono e del livello di gioco che hanno saputo esprimere ed è il motivo per cui sono sereno sul fatto che la squadra saprà esprimere la sua migliore pallavolo».

Un match, quello con Aversa, che apre la fase decisiva del campionato dei romagnoli, decisi a restare protagonisti fino in fondo. Una fase che vedrà spesso la Consar impegnata fra le mura amiche in scontri diretti decisivi per l’andamento del campionato. «Questa è una settimana importante per noi - spiega il coach giallorosso - perché affrontiamo uno scontro diretto per mantenere il podio del campionato e perché mercoledì ci attende la semifinale di Coppa Italia a Pineto: due partite di alto livello che ci danno entusiasmo, carica e forti motivazioni. Ma intanto siamo focalizzati su Aversa. Il nostro pubblico è e deve essere sempre più un fattore per noi e sappiamo che, a partire da oggi, ci darà una mano per affrontare al meglio questa parte discendente del campionato».

Valentini punterà come sempre sul sestetto titolare che vede Russo in regia, l’opposto Dimitrov, Zlatanov e Velichkov in banda e i centrali Bartolucci e Canella, con Goi libero.

Tanti ex anche in casa Aversa a partire dal coach Gianluca Graziosi, fino all’alzatore Garnica, che in giallorosso ha conquistato la promozione in Superlega, che gioca in diagonale con l’opposto Vattovaz, alla banda Tallone in coppia con Tiozzo. I centrali sono Mattei e Volpato, il libero è Raffa.

Arbitri Paolo Scotti di Verbania e Antonio Mazzarà di Milano, diretta streaming sulla piattaforma Dazn.