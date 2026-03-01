Provare a ripartire è l’obiettivo della Consar attesa a Sorrento

Torna il campionato dopo una settimana di stop e la Consar prova a risalire sull’altalena di questa parte del campionato per tornare in alto dopo la netta sconfitta di Lagonegro e magari restarci come per quasi tutto il girone di andata con la continuità persa per strada nella parte centrale del torneo.

Inizia la parte più dura della stagione con le ultime sette giornate tutte concentrate nel mese di marzo, compresi due turni infrasettimanali.

La squadra di Valentini, terza in graduatoria a quota 38, vuole difendere il podio e provare a insidiare la seconda posizione occupata da Pineto, fresca vincitrice della Coppa e avanti di tre lunghezze.

Il primo appuntamento di questo sprint finale vedrà Goi e compagni opposti questo pomeriggio alla Romeo Sorrento, alla sua stagione d’esordio in categoria.

L’uomo del momento in casa ravennate è il vice coach Saverio Di Lascio confermato nello staff azzurro per gli impegni della nazionale in estate: sarà vice-allenatore dell’Under 22 agli Europei di Albufeira in Portogallo, dal 29 giugno al 4 luglio e seguirà il gruppo azzurro impegnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

«Vestire l’azzurro è sempre motivo di orgoglio - dichiara il tecnico - anche dopo quattro anni consecutivi l’emozione resta intatta. È un’opportunità di crescita continua grazie al confronto con colleghi di alto livello e con avversari di valore internazionale».

Di Lascio intanto presenta il match partendo dal momento della Consar. «Nelle ultime due settimane abbiamo curato aspetti mirati del nostro sistema di gioco. Ora dobbiamo affrontare queste sette gare con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei play-off».

La formazione sorrentina, con 24 punti, occupa l’ottava piazza, quindi al momento sarebbe dentro la zona play-off. La squadra campana è inserita in un gruppo di sette squadre racchiuse in appena due lunghezze, in bilico tra la corsa ai play-off e il rischio retrocessione. Un contesto che impone massima attenzione

Ravenna, reduce dal passo falso di Villa d’Agri, è chiamata a una prova di maturità per continuare a sognare in grande. «Questo campionato ha dimostrato che nulla è scontato. Ogni set va giocato con concentrazione assoluta, perché ogni distrazione può costare cara. Sorrento per la posizione che occupa cercherà punti ovunque quindi sarà un avversario combattivo e motivato: dovremo essere lucidi nel contenere le loro qualità e imporre il nostro ritmo».

La sfida avrà anche un sapore particolare per uno dei protagonisti più attesi. L’alzatore ravennate Antonino Russo incrocerà la squadra della sua città. Il match è in programma oggi alle 16 con diretta gratuita sulla piattaforma Dazn, arbitraggio affidato ad Antonio Mazzarà di Milano e Matteo Selmi di Modena.

