Play-off, quarti di finale: la Consar perde 3-0 ad Aversa e domenica si giocherà tutto in garatre al Pala De Andrè

VIRTUS AVERSA-CONSAR RAVENNA: 3-0 (25-21, 25-23, 25-23).

VIRTUS AVERSA: Garnica 1, Benavides 5, Volpato 6, Mattei 8, Tiozzo 15, Tallone 11, Raffa (lib.), Mazza. Ne: Minelli, Vattovaz, Motzo, Agouzoul (lib.), Guerrini. All.: Graziosi.

CONSAR RAVENNA: Russo 4, Dimitrov 6, Bartolucci 10, Canella 5, Zlatanov 20, Valchinov 6, Gottardo (lib.), Bertoncello. Ne: Iurlaro, Ciccolella, Giacomini, Goi, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ARBITRI: Cecconato di Villorba e Faia di Cagliari.

NOTE: Durata set 28’, 30’, 31’, tot. 1h29’.



La Consar Ravenna cade 3-0 ad Aversa e non riesce ad archiviare i quarti di finale play-off in due partite. Si andrà quindi a garatre, in programma domenica alle ore 18.30: al Pala De Andrè la squadra di Valentini dovrà sbagliare molto meno di quanto fatto in Campania (29 errori). Sarà inoltre fondamentale il recupero del libero Riccardo Goi, rimasto in panchina ieri sera perché acciaccato e sostituito da un Mattia Gottardo che ha ben giocato ma che non ha l’esperienza e la qualità del capitano.