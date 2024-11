Pineto suona la Consar peggiore dell’anno (3-0)

Abba Pineto-Consar Ravenna 3-0

PINETO: Zamagni 10, Catone 2, Boesso 16, Kaislasalo 17, Di Silvestre 7, Presta 1, Morazzini (Libero) 1, Molinari, Iurisci. N.e. Pesare, Favaro, Buffon, Rampazzo, Calonico. All.: Di Tommaso.

CONSAR: Copelli 8, Guzzo 17, Tallone 6, Canella 8, Ekstrand 7, Russo 1, Goi (libero), Zlatanov, Bertoncello 3, Feri 1, Selleri. N.e. Grottoli, Asoli. All.: Valentini.

ARBITRI: Di Bari e Cruccolini.

parziali: 25-22, 25-21, 25-23.

NOTE: durata set: 28’, 30’, 31’. Totale 1h 29’. Battute vincenti: Pineto 2, Ravenna 3. Battute sbagliate: Pineto 10, Ravenna 11. Muri: Pineto 6, Ravenna 4. Errori: Pineto 5, Ravenna 10.

La peggiore versione stagionale della Consar Ravenna esce sconfitta 3-0 dal campo della penultima in classifica Pineto e perde terreno nella lotta al primo posto. I segnali che si erano presentati nelle ultime due uscite della squadra ravennate (primi due set persi ad Aversa e sconfitta casalinga con Brescia) sono stati confermati dalla prova sotto tono della squadra di Valentini che in Abruzzo ha subito la prima sconfitta stagionale in trasferta. I romagnoli sono stati inferiori in tutti i fondamentali e hanno sofferto soprattutto nei momenti decisivi dei tre set, con la squadra di casa che invece ha gettato in campo grande determinazione, quella che è servita per sovvertire il pronostico della vigilia.