Si è tenuta alla Sala Ragazzini, all’interno del complesso di San Francesco, la presentazione dell’Olimpia Teodora Ravenna che esordirà sabato nel campionato di B1 girone C.

La caratteristica della formazione del presidente Poggi è la territorialità: nell’organico con ben 9 giocatrici su 14 ravennati e sulla maglia disegnata da Federica Roncuzzi che porterà in giro per l’Italia i principali monumenti della città.

«Siamo orgogliosi di presentare la prima squadra - ha esordito il presidente Poggi - ma dietro queste ragazze c’è un grandissimo movimento giovanile creato sfruttando l’onda lunga di qualche anno fa quanto c’era ancora la serie A. E oggi l’entusiasmo per la vittoria dell’oro olimpico ha aumentato considerevolmente il numero di ragazze iscritte ai Cas. Abbiamo raggiunto un accordo col settore giovanile della Teodora per fare alcuni campionati giovanili con il loro codice. Per ogni ragazza cercheremo la giusta collocazione, per farla divertire e farla giocare con entusiasmo. La prima squadra dev’essere lo specchio della società e ci impegneremo a riempire il Pala Costa, purtroppo spesso vuoto nella scorsa stagione».

L’allenatore Federico Rizzi presenta la squadra. «L’obiettivo è quello di crescere partita per partita, abbiamo una rosa giovane ma con grandissimi margini di crescita. Dovremo trovare una nostra identità che faccia divertire noi e il pubblico. Il campionato sarà complicato e difficile, ma questo ci sprona a fare del nostro meglio».