Magnifica Consar: gran colpo in casa della capolista (0-3)

Aversa-Consar Ravenna 0-3 (29-31, 20-25, 22-25)

AVERSA: Vartovaz 11, Tallone 9, Mattei 5, Tiozzo 6, Garnica 4, Volpato 11, Raffa (libero), Mazza, Guerini 8, Mentasti. N.e. Motzo, Minelli, Agoutzoul. All.: Tomasello.

CONSAR: Russo 5, Canella 6, Dimitrov 14, Zlatanov 16, Bartolucci 9, Vachinov 8, Goi (libero 1), Asoli (libero 2), Gottardo 3, Ciccolella. N.e. Giacomini, Iurlaro, Bertoncello, Gabellini. All.: Valentini.

ARBITRI: Gaetano e Spinnicchia.

NOTE. Durata set: 40’, 27’, 31’. Totale 1h 38’. Battute vincenti: Aversa 2, Ravenna 5. Battute sbagliate: Aversa 13, Ravenna 12. Muri: Aversa 10, Ravenna 14. Errori: Aversa 6, Ravenna 5.

Una Consar spumeggiante supera a pieni voti l’esame sul campo della capolista Aversa, batte 3-0 i campani di Tomasello e degli ex Garnica e Tallone e spicca il volo verso le zone alte della classifica.