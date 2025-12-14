Magnifica Consar: arriva l’ottava vittoria di fila (3-0)

CONSAR RAVENNA – SVILUPPO SUD CATANIA 3 - 0
CONSAR RAVENNA: Russo 2, Zlatanov 8, Bartolucci 9, Dimitrov 17, Valchinov 10, Canella 8, Bertoncello 1, Goi (L). NE: Iurlaro, Gottardo, Ciccolella, Giacomini, Gabellini (L). All: Valentini
SVILUPPO SUD CATANIA: Parolari 4, Gitto 4, Nwachukwu 10, Feri 5, Balestra 2, Cottarelli 1, Pinelli, Torosantucci, Gasparini 3, Marshall 3, Carbone (L), Caletti (L). NE: Basic, Volpe All: Montagnani
PARZIALI: 25-16, 25-19, 25-19.
Arbitri: Giuseppina Stellato di Macerata Campania e Marco Pazzaglini di Roma
Spettatori 1.188, incasso 6.732
NOTE: Durata set: 21’, 25’, 26’ (tot. 1h 12’). Consar: Battute vincenti 9, battute sbagliate 14, muri 8, errori 8, attacco 53% ricezione 52% Sviluppo Sud Catania: Battute vincenti 2, battute sbagliate 10, muri 5, errori 10, attacco 36%, ricezione 45%.
Nona sinfonia per una Consar Ravenna praticamente perfetta, che liquida in poco più di un ora la Sviluppo Sud Catania, vincendo la sua ottava partita consecutiva.