Le canzoni di Mirko Casadei all’intervallo di Consar Ravenna-Macerata

Domenica 18, in occasione della partita del campionato di A2 Credem Banca tra Consar Ravenna e Banca Macerata Fisiomed, il Pala De André sarà teatro di un evento speciale che unirà sport, identità e tradizione romagnola. Sarà, infatti, presente Mirko Casadei, figlio del re del liscio, il compianto Raoul, e frontman dell’Orchestra Casadei che, nell’intervallo tra il primo e il secondo set e nella pausa tra il secondo e il terzo set, canterà dal vivo “Romagna e sangiovese”, la canzone simbolo del volley ravennate, e la popolarissima e immortale “Romagna mia” in una versione moderna, capace di fondere tradizione e ritmo contemporaneo. Casadei inviterà tutto il pubblico presente a cantare insieme a lui. Ad accompagnarlo nei canti ci saranno anche gli studenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo San Biagio, in particolare le scuole elementari Torre e Camerani e la scuola media Don Minzoni. L’obiettivo è quello di creare un ponte tra i giovani e la storia musicale del nostro territorio, trasmettendo valori di appartenenza, partecipazione e identità romagnola attraverso il linguaggio universale dello sport e della musica. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: riempire il Pala De André, cantare insieme e fare sentire ai nostri ragazzi e alla squadra tutto il calore della Romagna.