Ladri alla partita di volley: ripulito lo spogliatoio ospiti a Ravenna

Festa al Pala De André al termine dell'incontro vinto per 3-2 dalla Consar, che ha saputo mantenere la calma e riprendere in mano una gara che dopo la prima ora di gioco sembrava destinata ad un incredibile epilogo, centrando così la decima vittoria consecutiva. Per Palmi, oltre la beffa anche il danno. Dopo la sconfitta gli ospiti sono tornati negli spogliatoi e si sono resi conto di avere subìto il furto dei loro preziosi rubati da ladri entrati dalle finestre esterne del Pala De André, episodio mai accaduto in 35 anni di vita dell'impianto. «Credo siano due importanti punti conquistati – esordisce il coach Valentini – soprattutto per come stava andando il match. Nei primi due parziali è stato eclatante il numero di errori che abbiamo commesso poi, piano piano, è migliorato il servizio. Ci aspettavamo una partita come questa perché in questo momento le squadre di bassa classifica giocano con il coltello tra i denti, quindi merito agli avversari, ma demerito nostro nei primi parziali. Devo però fare i complimenti ai ragazzi per come hanno saputo reagire anche sotto 2-0, sono stati sempre in partita. Ingresso ed approccio importante anche per Feri, che con la sua ricezione ed il suo turno al servizio ha dato una svolta al match».