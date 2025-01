La regina Consar alla prova del nove nella tana della bestia nera Porto Viro

Le ambizioni della Conad passano da Porto Viro. Contro una squadra che ha caratteristiche che danno fastidio alla squadra romagnola (che all’andata subì una sconfitta piuttosto pesante tra le mura amiche) la Consar prova a difendere il primo posto in classifica, nella giornata che vede i suoi coinquilini in vetta alla graduatoria, Prata e Brescia, affrontarsi in uno scontro diretto che profuma di spareggio.

Stasera alle 19, la Consar scenderà in campo contro i veneti per la 18a giornata, in quella che può essere considerata una vera e propria “prova del nove” per la formazione di coach Antonio Valentini, che va a caccia del nono successo consecutivo che sarebbe molto importante nella corsa al primo posto finale in regular season. Il Delta Group Porto Viro è stata una delle poche squadre ad aver battuto la Consar in questa stagione. Il 31 ottobre scorso, infatti, i ravennati furono sconfitti al Pala De Andrè con il punteggio di 2-3, e nei cinque precedenti giocati negli ultimi tre anni, la squadra veneta ha prevalso in quattro occasioni. La situazione ora, però, è meno poco tranquilla per la squadra di Francesco Cuttini che è reduce da quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare dal sesto al nono posto in classifica, con soli 22 punti all’attivo, uno solo dei quali conquistato nel girone di ritorno.

Antonio Valentini, allenatore della Consar, è ben consapevole della difficoltà del match, ma si dice comunque ottimista per le prestazioni recenti della sua squadra: «Abbiamo fatto una settimana di buoni allenamenti, che mi hanno lasciato soddisfatto. Recuperiamo Zlatanov e andremo a Porto Viro sereni, tranquilli, con il giusto entusiasmo ma anche con la consapevolezza delle difficoltà e delle insidie di questa partita. È vero che stanno attraversando un periodo di difficoltà, ma Porto Viro resta comunque una buona squadra, che ha mostrato più volte di saper giocare una buona pallavolo. Sappiamo e ricordiamo bene com’è finita all’andata e basta questo per affrontare il match di domani con la massima attenzione. Loro vorranno fare di tutto per uscire da una situazione difficile, come è normale che sia, e noi dovremo stare ancora di più attenti. In queste partite basta pochissimo per perdere la rotta e ormai il campionato ci ha detto tanto sotto questo punto di vista».

Valentini, dunque, ritrova dopo l’assenza di domenica scorsa un elemento che si sta rivelando sempre più importante nella corsa al primo posto come il giovane schiacciatore che potrebbe essere schierato nello starting seven in diagonale con Tallone in banda. In regia c’è Russo, l’opposto è Guzzo, al centro ci sono Copelli e Canella, il libero è Goi. Il Porto Viro schiera Santambrogio alzatore e Arguelles opposto, Sperandio e Eccher centrali, Pedro e Andreopoulos in posto quattro, Morgese libero. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyballworld.tv e sarà arbitrata da Michele Marotta di Prato e Antonio Marigliano di Torino.