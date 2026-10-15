La Consar vuole migliorarsi e parte pensando in grande

Consar Ravenna
La Consar Ravenna il giorno del raduno: la squadra giallorossa punta a migliorarsi foto massimo fiorentini
La Consar Ravenna il giorno del raduno: la squadra giallorossa punta a migliorarsi foto massimo fiorentini

La Consar riparte dal quarto posto con una squadra che conserva alcuni riferimenti e cambia volto in banda e al centro. La nuova A2 presenta un quadro diverso: Grottazzolina scende dalla SuperLega, quattro neopromosse allargano il gruppo delle pretendenti e Palmi entra attraverso l’acquisizione dei diritti di Catania. Pineto e Brescia, prima e seconda nell’ultima stagione regolare, restano riferimenti importanti, e attenzione al Fano, che sotto la guida del ravennate Marco Bonitta potrebbe essere la mina vagante del campionato. Ecco tutti gli organici delle quattordici protagoniste.

Consar Ravenna

Valentini riparte da una diagonale conosciuta, con Russo e Dimitrov, e dalla sicurezza di Goi in seconda linea. Confermati anche Iurlaro e Asoli, mentre il mercato ridisegna completamente banda e centro. Cominetti arriva da Brescia e, insieme a Pierotti, porta esperienza a un reparto completato dai giovani Giani e Fabbri. Erati, proveniente da Porto Viro, e Berger, lo scorso anno a Brescia, aggiungono centimetri e alternative nel gioco veloce, con Ciampi a completare il reparto. Capiozzo affianca Dimitrov da opposto. Rispetto alla squadra quarta con 52 punti, Ravenna cerca un equilibrio diverso: la continuità della regia può facilitare gli inserimenti, mentre la qualità della ricezione sarà decisiva per coinvolgere i nuovi centrali e alleggerire il carico sull’opposto.

Palleggiatori: Luca Iurlaro, Antonino Russo. Opposti: Hristiyan Dimitrov, Leonardo Capiozzo. Schiacciatori: Roberto Cominetti, Marco Pierotti, Andrea Giani, Simone Fabbri. Centrali: Lorenzo Ciampi, Alex Erati, Martin Berger. Liberi: Riccardo Goi, Andrea Asoli. Tecnico: Antonio Valentini.

Abba Pineto

Palleggiatori: Mattia Catone, Alessandro Ribecca. Opposti: Luis Vattovaz, Matheus Krauchuk Esquivel, Bram Van den Dries. Schiacciatori: Martin Licek, Marco Di Felice, Paolo Di Silvestre, Gianluca Loglisci. Centrali: Riccardo Copelli, Mirco Compagnoni, Nicola Candeli, Lorenzo Calonico. Liberi: Luca Butti, Nicolò Santi Bortolotti. Tecnico: Cezar Douglas Silva.

Consoli Sferc Brescia

Palleggiatori: Nicola Salsi, Pietro Ghirardi. Opposto: Manuele Lucconi. Schiacciatori: Francisco Iribarne, Antoni Miner, Edoardo Vinati, Filippo Zambonardi, Andrea Bettinzoli, Mattia Vagnini, Július Firkaľ, Michele Brozzi, Mattia Cavani. Centrali: Nicolò Ciccolella, Andrea Solazzi, Gabriele Sanfilippo, Federico Compagnoni. Liberi: Pietro Bonisoli, Andrea Franzoni. Tecnico: Roberto Zambonardi.

Yuasa Grottazzolina

Palleggiatori: Filippo Mancini, Nicola Mazzon. Opposti: Tommaso Guzzo, Luca Rossato. Schiacciatori: Oleg Antonov, Oreste Cavuto, Tommaso Moretti, Michele Fedrizzi. Centrali: Matteo Zamagni, Marco Cubito, Dragan Stanković, Stefano Michelini. Liberi: Francesco Stella, Davide Russo. Tecnico: Massimiliano Ortenzi.

Virtus Napoli

Palleggiatori: Roberto Mastrangelo, Maximiliano Cavanna. Opposti: Henry Rempel, Robert Alexander Gavan. Schiacciatori: Francesco Barretta, Nicola Agapitos, Nicola Cianciotta, Giacomo Raffaelli. Centrali: Andrea Mattei, Paolo Bonola, Gabriele Paloscia, Marco Volpato. Liberi: Davide Luzzi, Simone Monda. Tecnico: Gianluca Graziosi.

Rinascita Lagonegro

Palleggiatori: Francesco Cottarelli, Vincenzo Simone, Mario Catinelli Guglielminetti. Opposti: Gaetano Penna, Alessandro Chinello. Schiacciatori: Redjo Koçi, Matteo Salvador, Stefano Armenante, Stavrós-Konstantínos Mouchlias. Centrali: Cosimo Balestra, Gabriele Tognoni, Gabriele Maletto, Francesco Giacomini. Liberi: Nicola Fortunato, Leonardo Caletti. Tecnico: Waldo Kantor.

Fisiomed Macerata

Palleggiatori: Lorenzo Esposito, Alessandro Becchio. Opposti: Marco Novello, Karil Dadash Adeh, Davide Diaferia. Schiacciatori: Simon Plaskie, Gabriele Zillio, Daniel Frage Rubin, Luigi Randazzo. Centrali: Ionut Ambrose, Edoardo Marchetti, Leonardo Gabriel Sandu. Liberi: Andrea Marchisio, Diego Dolcini. Tecnico: Romano Giannini.

Alva Inox Porto Viro

Palleggiatori: Lorenzo Sperotto, Emanuele Tassoni. Opposti: Alberto Zaghetto, Diego Cantagalli. Schiacciatori: Nicola Tiozzo, Jan Klobučar, Giacomo Brondolo, Gabriele Chiloiro. Centrali: Andrea Pegoraro, Lorenzo Grottoli, Matteo Sperandio, Jacopo Milan. Liberi: Egon Lamprecht, Davide Morgese. Tecnico: Matteo Bologna.

Essence Hotels Fano

Palleggiatori: Stoil Palev, Stefano Bisotto. Opposti: Giulio Pinali, Christian Falcioni, Davide Boschini. Schiacciatori: Claudio Cattaneo, Matteo Meschiari, Denis Karyagin. Centrali: Stefano Trillini, Alessandro Tondo, Filippo Pascucci, Emanuele Zanolla. Liberi: Alberto Benedicenti, Andrea Usanza. Tecnico: Marco Bonitta.

Domotek Reggio Calabria

Palleggiatori: Davide Saitta, Marco Favretto. Opposti: Domenico Laganà, Oleksandr Boiko. Schiacciatori: Andrea Asteriti, Riccardo Iervolino, Enrico Lazzaretto, Klemen Sen. Centrali: Luca Presta, Marco Bragatto, Daniele Buzzi, Mattia Bonanno. Liberi: Saverio De Santis, Alessandro Bruno. Tecnico: Antonio Polimeni.

Jv Gioia del Colle

Palleggiatori: Giuseppe Longo, Matteo Pedron. Opposti: Stefano Ferri, Giulio Sabbi. Schiacciatori: Riccardo Capelli, Felice Sette, Vladimir Garkov, Marco Marrone. Centrali: Boris Nachev, Cristian Frumuselu, Sandi Persoglia, Gianluca Fahr. Liberi: Mattia Raffa, Salvatore Cannilla. Tecnico: Francesco Denora Caporusso.

Conad Reggio Emilia

Palleggiatori: Michael Zanni, Filippo Santambrogio. Opposti: Riccardo Mian, Alessandro Storchi. Schiacciatori: Martin Chevalier, Rusi Zhelev, Riccardo Mazzon, Cristian Bertazzoni. Centrali: Martins Arasomwan, Martino Bigozzi, Riccardo Alberghini, Nicholas Sighinolfi. Liberi: Andrea Marini, Alessandro Zecca. Tecnico: Tommaso Zagni.

Belluno

Palleggiatori: Calogero Tulone, Pietro Melato. Opposti: Andrea Baldi, Andrea Polacco, Kristian Gamba. Schiacciatori: Karli Allik, Francesco Corrado, Marco Cantagalli, Ahmed Azab Abdelrahman. Centrali: Matteo Mozzato, Filippo Bortoletto, Enrico Basso, Andrea Zanotti. Liberi: Nicola Iannelli, Giovanni Tosatto. Tecnico: Vincenzo Mastrangelo.

Sviluppo Sud Palmi

Palleggiatori: Francesco Bernardis, Manuele Marchiani. Opposti: Matheus Motzo, Andrea Gasparini. Schiacciatori: Luka Basic, Mattia Gottardo, Roland Gergye, Raul Parolari. Centrali: Andrea Canella, Mattia Filippelli, Enrico Diamantini, Marco Valbusa. Liberi: Marco Vincenzo De Santis, Peppino Carbone. Tecnico: Paolo Montagnani.

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