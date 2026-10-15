La Consar vuole migliorarsi e parte pensando in grande

La Consar riparte dal quarto posto con una squadra che conserva alcuni riferimenti e cambia volto in banda e al centro. La nuova A2 presenta un quadro diverso: Grottazzolina scende dalla SuperLega, quattro neopromosse allargano il gruppo delle pretendenti e Palmi entra attraverso l’acquisizione dei diritti di Catania. Pineto e Brescia, prima e seconda nell’ultima stagione regolare, restano riferimenti importanti, e attenzione al Fano, che sotto la guida del ravennate Marco Bonitta potrebbe essere la mina vagante del campionato. Ecco tutti gli organici delle quattordici protagoniste.

Valentini riparte da una diagonale conosciuta, con Russo e Dimitrov, e dalla sicurezza di Goi in seconda linea. Confermati anche Iurlaro e Asoli, mentre il mercato ridisegna completamente banda e centro. Cominetti arriva da Brescia e, insieme a Pierotti, porta esperienza a un reparto completato dai giovani Giani e Fabbri. Erati, proveniente da Porto Viro, e Berger, lo scorso anno a Brescia, aggiungono centimetri e alternative nel gioco veloce, con Ciampi a completare il reparto. Capiozzo affianca Dimitrov da opposto. Rispetto alla squadra quarta con 52 punti, Ravenna cerca un equilibrio diverso: la continuità della regia può facilitare gli inserimenti, mentre la qualità della ricezione sarà decisiva per coinvolgere i nuovi centrali e alleggerire il carico sull’opposto.

Palleggiatori: Luca Iurlaro, Antonino Russo. Opposti: Hristiyan Dimitrov, Leonardo Capiozzo. Schiacciatori: Roberto Cominetti, Marco Pierotti, Andrea Giani, Simone Fabbri. Centrali: Lorenzo Ciampi, Alex Erati, Martin Berger. Liberi: Riccardo Goi, Andrea Asoli. Tecnico: Antonio Valentini.