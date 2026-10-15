La Consar vuole migliorarsi e parte pensando in grande

La Consar riparte dal quarto posto con una squadra che conserva alcuni riferimenti e cambia volto in banda e al centro. La nuova A2 presenta un quadro diverso: Grottazzolina scende dalla SuperLega, quattro neopromosse allargano il gruppo delle pretendenti e Palmi entra attraverso l’acquisizione dei diritti di Catania. Pineto e Brescia, prima e seconda nell’ultima stagione regolare, restano riferimenti importanti, e attenzione al Fano, che sotto la guida del ravennate Marco Bonitta potrebbe essere la mina vagante del campionato. Ecco tutti gli organici delle quattordici protagoniste.