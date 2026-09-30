La Consar vuole fare un passo avanti

E’ tempo di test per la Consar in vista della prima uscita ufficiale, prevista per domenica 18 ottobre quando alle 18, per l’esordio di campionato, al Pala De André arriverà la corazzata Yuasa Battery Grottazzolina, retrocessa dalla Supelega ed intenzionata a ritornaci subito. In vista dell’incontro di metà ottobre e per testare la preparazione sin qui effettuata saranno tre gli allenamenti congiunti programmati nei prossimi giorni. Si inizia oggi alle 18 a Porto Viro, con la Consar che cercherà di replicare quanto di buono visto una settimana fa al Pala Costa nella gara a campi invertiti, durante la quale ha superato i veneti per 3-1 mettendo in mostra già un buon affiatamento.

Si alzerà poi l’asticella affrontando l’Essence Hotel Fano dell’ex coach Marco Bonitta, indicata dagli addetti ai lavori come una delle formazioni candidate alla promozione. Anche contro i fanesi sono previsti due test, il primo sabato 3 ottobre alle 17 al Pala Costa ed il ritorno a Fano il 10 ottobre. Il test odierno servirà per capire se i romagnoli avranno ulteriormente migliorato il livello di gioco e c’è attesa per vedere Marco Pierotti in prima linea, in quanto nel test della scorsa settimana fu utilizzato solo in seconda linea a causa di un problema addominale in via di risoluzione. Il coach valuterà il suo completo utilizzo solo prima del test contro Porto Viro.

La Consar è attesa infine ad una conferma di quanto buono visto nel match al Pala Costa, nel quale si era messo in luce il centrale Martin Berger, preponderante in prima linea, e nel quale il regista Antonino Russo aveva già evidenziato una buona intesa con i nuovi compagni. Tra i veneti c’è invece curiosità di vedere all’opera l’ex Lorenzo Grottoli, cresciuto nelle giovanili ravennati, che dopo l’esperienza in A3 a Lecce lo scorso campionato, quest’anno farà parte dell’organico di Porto Viro e che si è già messo in mostra nella gara di andata.

Intanto arriva un importante riconoscimento da parte della Lega Volley. Ravenna infatti si è aggiudicata il “premio Kirk Kilgour” assegnato al pubblico più corretto nella stagione 2025-2026 per la serie A2. Per la serie A3 il premio è andato alla Domotek Reggio Calabria mentre in Superlega l’analogo premio intestato a “Jimmy George” è andato alla Rana Verona. La premiazione avverrà proprio il 18 ottobre al Pala De André in occasione del primo match di campionato.